超商哭整晚找老公　中壢警這樣說讓她安心返家

桃園市中壢區中美路一處超商，昨（30）日12時店員向中壢分局興國派出所報案，表示有一名女性在店內哭了整晚，可能需要警方協助，員警到場發現，女子身心狀況不穩定，且哭著要找老公，經到場的警員安撫表示會幫她找到老公後，才順利將她帶回到派出所，並連絡家人接回。
記者李春台／桃園報導
中壢警方表示，員警到場後，這名36歲的陳女不斷向警方表示她好傷心，說她到處都找不到老公，所以才坐在超商內哭泣，員警一開始也熱心的想要幫她聯絡老公，但一查證發現陳女其實沒有結婚，而且陳女領有身心障礙手冊，但因為陳女情緒激動，員警也擔心陳女安危，當下心生一計，向陳女說「妳放心，先陪我回派出所，我幫妳找老公」，陳女立刻破涕為笑，開開心心的隨同員警搭上警車到派出所找老公。
員警聯絡陳女家人後才知道，原來陳女住觀音區，陳父早上發現女兒跑出家門後，陳父急得上熱鍋上的螞蟻，在住處附近到處找尋，擔心的不得了，正想到派出所報案時就接到警方電話，真的十分感激，陳父也說，陳女平時外出都會回家，這次不知怎麼的會跑到中壢區來，真的很感謝中壢警方的協助。
警方呼籲，民眾可協助家中易走失的成員身上配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，亦可至社會局申請防走失愛心手鍊，分局偵查隊有提供指紋建檔服務，歡迎民眾親自至警察分局辦理。