稀有寶可夢「坐騎小羊」「爆炸水牛」2024現身台南

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台南市長黃偉哲表示，寶可夢於2018年及2020年曾經來台，2024年是第3次，歡迎全世界以及全台灣所有的寶可夢迷在2024年台南400時與寶可夢明星相會。在台南可看到首次出現的「坐騎小羊」，還有過去只有在美國紐約看得到的「爆炸水牛」，將會出奇不意地現身，幸運者必然會與它們驚喜相逢，歡迎大家來抓寶。
Niantic Pokémon Go 副總裁吳友軒透過錄影在記者會中表示，這是第3次與台南市政府合作，明年適逢台南400，Niantic很高興能夠在這麼棒的城市以及這麼有紀念意義的時間點舉辦City Safari，屆時將帶來活動限定的特殊調查，訓練家們將與戴著狩獵帽的伊布相遇，陪您體驗嶄新的台南冒險。此外，經過日久累積的考察，更希望藉著遊戲的新功能，將每一位訓練家帶往台南多處值得探訪的歷史、自然景區，也即將合作推出台灣首度出現的官方路線，敬請期待。
南市觀光旅遊局說明，首度在台灣舉辦的「Pokémon GO City Safari 」，遊戲範圍擴及整個台南，白天走訪精彩旅遊景點之際，就可遇到包括草系阿羅拉椰蛋樹、水系燈籠魚、幽靈系燭光靈、火系的火紅不倒翁等多元系列的寶可夢，明年「2024台灣燈會在台南」期間歡迎民眾白天隨著遊戲感受台南的風土美景；晚上則可以專心欣賞台灣燈會傳統與現場工藝燈組作品之美，讓遊客及訓練家多待在台南幾天。無論您是在地居民還是首次來訪台南，本次活動都將以全新的方式，從歷史地標赤崁樓到美味牛肉湯，帶您飽覽這座城市。