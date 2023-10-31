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APEC峰會　美媒：蒲亭及李家超幾乎肯定無法出席

▲亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會11月即將在舊金山登場，美媒指出，俄羅斯總統蒲亭（圖）及香港特首李家超幾乎肯定無法出席。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會11月即將在舊金山登場，美媒指出，俄羅斯總統蒲亭（圖）及香港特首李家超幾乎肯定無法出席。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北31日電）亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會11月即將在舊金山登場，美國官員表示，有2位領導人因受制裁正討論他們的「適當代表」問題；美媒指出，顯示俄羅斯總統蒲亭及香港特首李家超幾乎肯定無法出席。

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美國之音今天刊出主管APEC事務的美國資深官員莫瑞（Matt Murray）專訪，美國已邀請APEC所有成員參加即將在加州舉行的領袖峰會，但是有關某些受到美國制裁的領導人的「適當代表」正在討論之中。

莫瑞表示，美國希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，「也遵循美國法律和規定」。他進一步說明，有2名APEC領導人在美國受到制裁。因此，美國必須處理這個局面，「以確保他們在舊金山有適當代表」。

美國之音表示，蒲亭（Vladimir Putin）與李家超幾乎肯定將缺席APEC領袖峰會。

至於APEC期間美國總統拜登與中國國家主席習近平是否會晤，他則說，華盛頓和北京正「朝著」舉行面對面的「拜習會」而努力，但是有關細節仍在制定中。

俄羅斯衛星通訊社10月3日報導，俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）表示，俄羅斯將自行決定參加APEC領袖峰會的級別，美國的作用只是發出邀請。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭，美國隨後宣布制裁蒲亭。

香港國安法2020年生效，美國當局對多名港府官員實施制裁，當中包括時任保安局局長的李家超。

中國外交部8月時曾表示，美方對包括李家超在內的中方人員實施非法無理制裁，原本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑，以此為由拒絕邀請李家超赴美參加APEC會議，是錯上加錯，「悍然違反APEC規則，嚴重違背美方辦會承諾」。

但據美國自由亞洲電台報導，據APEC相關規則，APEC成員經濟體的領導人是默認被邀請參加會議的，發邀請函確實是主辦國的責任，但邀請函只是一個形式。而受邀人要想進入主辦國，還需取得簽證或可適用的簽證豁免，須由參會代表團自行負責安排相關事宜，與主辦國接洽。

APEC規則中並沒有提及，主辦國一定要給代表團成員發放簽證。因此，美國如果禁止李家超參加會議將「違反APEC規則」的說法，有誤導之嫌。（編輯：唐佩君/張淑伶）1121031

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