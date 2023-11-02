一份跨海的愛！日本銀行員來台做志工　暖助遠地就醫家庭

長期支持兒童友善醫療與兒科醫護團隊的「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，在全球遍及62個國家與地區，共有383座「麥當勞叔叔之家」，服務涵蓋全球約90%首要的兒童醫院，是國際性公益組織。來自東京的西村武史，起初因為愛運動而參加東京馬拉松，進而認識協辦受贈單位日本麥當勞叔叔之家慈善基金會，展開這段志工之旅。問他為何想做志工？他表示：「年輕時，只想賺錢，現在會想著『只有我自己好，就好了嗎？』」
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從日本到台灣，西村談起這段緣分始於父親。2018年時，84歲的西村父親想出國，選擇來台灣玩了一週，西村先生因此和台灣民宿屋主成為好朋友，回日本後仍透過書信保持聯絡，就連這次來台也是住在此，他直言對台灣印象深刻，特別是人與人之間的距離近、友善，台灣人主動又熱情，充滿人情味。
已經在台灣待了一段日子的他，對台北麥當勞叔叔之家頗有感觸，西村表示，很多小孩子病治好後就會離開麥當勞叔叔之家，但是有些小孩並沒有這麼幸運，病無法治癒就離開人世了，「所以有碰到這樣的狀況，就是最難過的事情，我們做志工，當然會鼓勵小孩，但結果不盡如意就會很難過」。
當他看到陪伴病童前來的手足和父母住進麥當勞叔叔之家，等待生病的兄弟姐妹接受治療，天壤之別的情況讓西村感到不捨，「那些健康的小朋友以為是跟父母來旅行，他們會說『跟我們一起玩吧』，這跟生病的小孩落差很大，我們作為志工心情上也很不同」。不過他理解麥當勞叔叔之家正是打造一個「家」，提供病童家人也能一同前來，手足的陪伴就是無形中最安定的力量。
西村和遠從日本來台的82歲母親，一同參與「主廚到我家」活動，為遠地就醫家庭義煮晚餐，他表示，自己和媽媽感情很好，但一直是分開住，男生通常較難分享心事，他跟母親平時不會特別聊天，所以母親是到後來才知道他在當志工。西村分享，媽媽年輕時是營養師，時常指導其他媽媽如何為小孩準備餐點，和現在幫助病童的他不謀而合，直呼現在在做的事媽媽非常支持，也因此願意特別來台參與這項有意義的活動。
當天兩人準備了「紅豆飯」，會選擇這道料理頗有意涵，在日本，煮紅豆、並添加上南天竹，意味著將低潮變成幸福。西村與母親希望透過紅豆飯，為生病小朋友加油打氣，母子倆也展現好默契與感情，跨海送愛，溫暖台灣人的心。
「麥當勞叔叔之家慈善基金會」全球分會遍及62個國家與地區；每晚，全球共有超過8千間房間開放，為病童家庭提供一個距離醫院只有數分鐘路程的「出門在外的家」，每年約服務全球超過500萬個家庭．而台灣分會，位於台北的「麥當勞叔叔之家」也有5%是從東南亞來台就醫的海外家庭，也曾有台灣病童前往美國跨海就醫時，入住在美國的「麥當勞叔叔之家」，成為國際性的服務網路，讓需要的孩子，更靠近就醫資源。