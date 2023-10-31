銀行清卡反而是好事！專家建議定期檢視用卡　有這3種卡就夠了

我是廣告 請繼續往下閱讀
近來包括第一銀行、永豐銀行、兆豐銀行及最大發卡行中信銀行也都加入「清卡」行列。中信銀行日前公告「信用卡約定條款修訂通知」，從2024年起新增核卡後連12個月以上未開卡或無消費，或接獲信用卡國際組織等機構風險通報時，可於通知持卡人後，進行暫時停卡、永久停卡或主動換卡等措施。銀行的說法，包括因近期詐騙案件頻傳，擔心客戶久未動用卡片可能遺失遭有心人士冒用，所以在約定條款中新增停卡相關約定。
對於銀行掀起「清卡潮」，信用卡達人寶可孟今日受訪時表示，清卡對消費者是好的，身上放1、20張信用卡也不見得都會用，放身上還可能遺失，甚至被拿去盜刷，或是被釣魚簡訊詐詐騙，這都是持卡人自己要額外承擔的風險，如果停掉，只留3張保管好，出事風險就會降低很多，一次要管理這麼多張信用卡簡單多了。
他過去就不斷提醒消費者，每年都要檢視用卡，看是否超過1年沒使用的信用卡，若真的沒使用就可以停卡，而現在有銀行主動幫持卡人做這件事，持卡人可以輕鬆一點。一般來說，銀行會先傳簡訊告知你卡片已超過1年沒用，若30天內沒使用就要停卡，若確定沒再用卡，銀行就會幫你停卡，對消費者來說也省事，也不用打電話去告訴要停卡。
至於一個人到底持有多張卡較適合？一般來說，看每個人的需求，但寶可孟建議，可從國內主力卡、海外消費卡及主力通路卡這3方向持卡，每種選擇1張或2張其實夠用了。以國內主力卡來說，由於主要還是在國內生活，因此可以挑選1張國內高回饋或高哩程的信用卡，刷卡還能賺回饋。
另外，不少人也會出國旅遊或出差，這時可以選1張海外刷卡高回饋信用卡，目前海外回饋卡都有3%以上，因此，出國帶1張或2張就夠用。當然，還有1張信用卡可以鎖定自己常去的主力通路，如果使用行動支付，行動支付給的回饋通常不是恆久不變，一般都是有預算半年來一檔，這時可以留下一張高回饋卡，這樣使用行動支付就可拿較多回饋；若主力通路是加油，可以辦1張加油聯名卡，用這種方式區隔，
寶可孟說，其實皮包中放3張信用卡就夠了，不用辦到1、20張卡。至於停卡會不會影響個人信用？他表示，這都是正常停卡，不是因信用不良停用，屬於合理範圍，銀行看到這些聯徵紀錄也知道是一般停卡，不會影響聯徵信用。