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銀行清卡反而是好事！專家建議定期檢視用卡　有這3種卡就夠了

▲年底到了，銀行也掀起「清卡潮」，信用卡專家認為對消費者是好事，建議定時檢視用卡，這3種信用卡就夠用。（示意圖／NOWnews資料照）
▲年底到了，銀行也掀起「清卡潮」，信用卡專家認為對消費者是好事，建議定時檢視用卡，這3種信用卡就夠用。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

即將進入年底，銀行陸續公告2024年信用卡權益及約定條款修訂內容，銀行也開始執行「清卡」動作，針對1年以上未刷卡消費的無效卡，即針對外界所稱的「呆卡」、「殭屍卡」進行註銷，除提升有效卡數、降低發卡成本之外，也可降低客戶因多卡而有遺失及被盜刷的風險。信用卡達人寶可孟今（31）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，銀行「清卡」對消費者是好事，本來就該定時檢視用卡，現在銀行幫你做這事，反而更輕鬆，他建議持卡不用多，有3種信用卡就夠用。

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其實，信用卡市場本來就很競爭，銀行也坦言很難賺錢，甚至還是賠錢貨，信用卡也是銀行擴展客源及財管客戶的「敲門磚」，也因此，各銀行紛紛祭出高現金回饋等優惠，增加客戶辦卡及刷卡誘因。不過，發卡也需要成本，因卡片晶片價格仍維持高檔，因此卡片成本對各家銀行是沉重的負擔，信用卡每張成本200至300元，包含卡片製卡成本、卡廠個人化製卡費、電子票證錄碼費、掛號郵寄成本、國際組織卡費、保險費、各卡權益費用等等，如今各家銀行信用卡在年底掀起清卡潮，銀行表示不足為奇。

近來包括第一銀行、永豐銀行、兆豐銀行及最大發卡行中信銀行也都加入「清卡」行列。中信銀行日前公告「信用卡約定條款修訂通知」，從2024年起新增核卡後連12個月以上未開卡或無消費，或接獲信用卡國際組織等機構風險通報時，可於通知持卡人後，進行暫時停卡、永久停卡或主動換卡等措施。銀行的說法，包括因近期詐騙案件頻傳，擔心客戶久未動用卡片可能遺失遭有心人士冒用，所以在約定條款中新增停卡相關約定。

對於銀行掀起「清卡潮」，信用卡達人寶可孟今日受訪時表示，清卡對消費者是好的，身上放1、20張信用卡也不見得都會用，放身上還可能遺失，甚至被拿去盜刷，或是被釣魚簡訊詐詐騙，這都是持卡人自己要額外承擔的風險，如果停掉，只留3張保管好，出事風險就會降低很多，一次要管理這麼多張信用卡簡單多了。

他過去就不斷提醒消費者，每年都要檢視用卡，看是否超過1年沒使用的信用卡，若真的沒使用就可以停卡，而現在有銀行主動幫持卡人做這件事，持卡人可以輕鬆一點。一般來說，銀行會先傳簡訊告知你卡片已超過1年沒用，若30天內沒使用就要停卡，若確定沒再用卡，銀行就會幫你停卡，對消費者來說也省事，也不用打電話去告訴要停卡。

至於一個人到底持有多張卡較適合？一般來說，看每個人的需求，但寶可孟建議，可從國內主力卡、海外消費卡及主力通路卡這3方向持卡，每種選擇1張或2張其實夠用了。以國內主力卡來說，由於主要還是在國內生活，因此可以挑選1張國內高回饋或高哩程的信用卡，刷卡還能賺回饋。

另外，不少人也會出國旅遊或出差，這時可以選1張海外刷卡高回饋信用卡，目前海外回饋卡都有3%以上，因此，出國帶1張或2張就夠用。當然，還有1張信用卡可以鎖定自己常去的主力通路，如果使用行動支付，行動支付給的回饋通常不是恆久不變，一般都是有預算半年來一檔，這時可以留下一張高回饋卡，這樣使用行動支付就可拿較多回饋；若主力通路是加油，可以辦1張加油聯名卡，用這種方式區隔，

寶可孟說，其實皮包中放3張信用卡就夠了，不用辦到1、20張卡。至於停卡會不會影響個人信用？他表示，這都是正常停卡，不是因信用不良停用，屬於合理範圍，銀行看到這些聯徵紀錄也知道是一般停卡，不會影響聯徵信用。

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