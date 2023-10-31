LINE萬聖節貼圖詐騙小心！不小心點了怎麼辦 快靠「5步驟」自保
萬聖節民眾扮鬼搗亂討糖，詐騙集團也真的來搞鬼！在PTT、Dcard上有不少網友發文表示收到LINE好友轉傳「LINESTORE萬聖節快樂」免費貼圖，點入內後就能獲得從780萬組貼圖隨意獲得，但此為「詐騙」陷阱，主要用來騙取用戶個資，如果用戶不慎誤點，建議有三個動作要立即執行，現在立即更改密碼、設定好二次驗證或是查看有沒有其他裝置登入來補救。
記者周淑萍/綜合報導
根據事實查核中心MyGoPen站長統計，適逢萬聖節近三天平台已經收到民眾806次回報關於「萬聖節假貼圖詐騙」，站長再三提醒民眾，在 LINE 收到類似不明連結，尤其要你分享才能下載貼圖的訊息都要特別小心，通常有很大的機率都是詐騙。
想要取得「免費」貼圖只有兩個管道：一為加入某官方頻道，取得贈送的免費貼圖；第二就是LINE 購物頻道與廠商的限時贈圖活動，至於其他都是假的。
如果已經點擊詐騙網址該怎麼辦？先別擔心，MyGoPen站長表示，此類型的詐騙手把大多是要騙取好友數，會被要求加入不明LINE帳號，如果真的加入不明帳號，民眾「封鎖刪除」即可。
另外，如果想要加強自身LINE帳戶的安全性，可以多做以下5步驟自保。
1、進到LINE後台改密碼。
2、加強設定二次驗證，當你在其他裝置上登入時會跳出通知。
3、檢視有沒有其他裝置登入。
4、關閉LINE ID允許被加入好友功能。
5、LINE隱私設定內開啟阻擋非LINE好友訊息。