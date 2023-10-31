世界大賽G4遊騎兵Dunning戰響尾蛇Kelly！美冠MVP Garcia出戰成疑
大聯盟（MLB）世界大賽G4將在11月1日在亞利桑那響尾蛇主場續戰，根據《ESPN》透露遊騎兵將派出Dane Dunning，對決響尾蛇Merrill Kelly，此外遊騎兵打線中美聯冠軍戰MVP Adolis Garcia在G3一次打擊中，因揮棒傷及腰部，目前G4將不確定是否登場。
記者張志宇/綜合報導
美聯冠軍戰MVP Adolis Garcia在8局上打擊傷到腰部，退場時露出痛苦神情，在局間攻守交換時被換下場休息，根據《鳳凰城郵報》指出， Adolis Garcia因腰部傷勢退場已前往醫院做檢查，但明（1日）G4是否出戰仍是未知數。
遊騎兵派出Dane Dunning，他在28日與29日的G1與G2都有後援登板，合計主投1.1局無失分，Dane Dunning本季在例行賽先發、後援兩頭跑，在35場出賽中，有26場先發，拿下12勝7敗、140K、防禦率3.70得成績，本季例行賽未有與響尾蛇交手紀錄。
響尾蛇Merrill Kelly在G2先發登板，繳出7局失1分僅被敲1安的優質先發，帶領響尾蛇扳回一城，目前在季後賽處於先發2連勝，Merrill Kelly本季在例行賽繳出12勝8敗、防禦率3.29送出187K的成績，本季例行賽未有與遊騎兵交手紀錄。