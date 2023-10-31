日本住宿太便宜！大阪捷絲旅每人1200元入住 聖誕節、跨年也適用
聖誕與跨年預計要衝一趟日本的看過來，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅品牌首間海外據點捷絲旅大阪心齋橋館，將於台北國際旅展期間推出「光之饗宴」三天兩夜住房專案，訂房日期為2023年11月2日起至12日，可入住日期至2024年2月29日止，三天兩夜雙人房為日幣21,000元起，每人每晚最低只要日幣5,250元，相當約新台幣僅1,200元。另外，Klook即日起正式開放預售大阪最新飯店「大阪心齋橋光芒飯店」，只要於11月26日開幕日當天至明年3月20日前入住，每房2萬元日幣（約台幣4千元出頭）。
記者葉盛耀/綜合報導
捷絲旅大阪心齋橋館表示，「大阪光之饗宴」冬季點燈儀式被譽為一生一定要看一次的浪漫美景，是聖誕假期前往大阪旅遊必朝聖打卡的景點之一。這場為期90天的關西最大冬季點燈活動自11月3日展開，其中「御堂筋彩燈大道」是最知名的吸睛重點，鄰近大阪心齋橋館，步行僅約10分鐘，今年除了多彩炫爛燈光互動外，更加入光雕雷射演出。
另一必訪主題「大阪光之文藝復興」，從捷絲旅大阪心齋橋館附近的地鐵「心齋橋站」出發，搭至「淀屋橋站」也僅兩站之距。鄰近大阪市中心，逛街購物之際，旅人除了可以在大阪市中央公會堂的牆面上，欣賞精彩絢爛的光雕投影，結合光與水的美麗光影藝術，更有長150公尺的櫸樹林「中之島燈飾大道」。
「光之饗宴」三天兩夜住房專案可入住日期為2023年11月2日至2024年2月29日，連農曆春節檔期也可以規劃起來。以雅心客房為例，最低每人每晚僅要日幣5,250圓起，約新台幣1,200元起，專案再免費贈送每位旅人Just Café台日雙饗自助式早餐，可以品嘗到茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台灣空運直送道地美食，還有正統的關西風味烏龍麵、高湯厚蛋捲等在地人氣特色料理，旅客於每日下午1點至23點，還可無限享用日本迎賓點心、研磨咖啡、熱茶、果汁與汽水。
大阪也有新飯店將開幕，日本知名連鎖飯店品牌「CANDEO HOTELS光芒飯店」日前宣布插旗大阪，「大阪心齋橋光芒飯店」將於今年11月26日盛大開幕，不僅距離心齋橋站走路僅5分鐘，更為獨具特色與大阪三津寺融為一體的輕奢飯店。
為迎接即將到來的賞楓與跨年假期，Klook即日起正式開放預售，推出「2萬日圓住宿計劃」，只要於11月26日開幕日當天至明年3月20日前入住，每房2萬元日幣（約台幣4千元出頭），每天限量10間客房，再享關西特快HARUKA買一送一。