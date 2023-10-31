達吉斯坦機場反猶騷亂是西方策畫？白宮批蒲亭：有壞事只會怪別人

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最終俄羅斯安全部隊將騷亂民眾驅逐，短暫關閉機場後控制了局勢。這場暴亂造成20人受傷，其中有2人傷勢嚴重，60多人被逮捕。俄羅斯調查委員會已下令針對這起事件展開刑事調查，但蒲亭則表示，馬哈奇卡拉的暴亂是「西方特工人員、尤其是來自烏克蘭的特工人員，通過社群媒體煽動的」。蒲亭還說，誰從混亂中受益已經很明顯，「美國及其附庸國的統治階層正是世界不穩定的主要受益者」。
外界一般認為，馬哈奇卡拉機場的暴亂是以巴衝突的外溢現象，達吉斯坦共和國人口由穆斯林占多數，加薩走廊發生的情況每天在全球媒體上播放，針對以色列人的仇恨很容易被挑起。
對於蒲亭的指責，白宮國家安全會議發言人柯比回擊是「典型的俄羅斯論調」，每當國家內部出現問題，就只會指責外人。柯比認為馬哈奇卡拉機場的暴亂與西方國家無關，而是單純的仇恨和偏執所造成。
達吉斯坦共和國主席梅利科夫（Sergei Melikov），也將騷亂歸咎於「烏克蘭領土上的叛徒」，並點名「早晨達吉斯坦」（Morning Dagestan）的Telegram頻道在背後煽動，不過「早晨達吉斯坦」發聲否認頻道與烏克蘭有關。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明表示，以色列政府高度關注任何地方傷害以色列公民和猶太人的企圖，呼籲俄羅斯當局保護所有以色列公民和猶太人，對騷亂者採取強有力的行動。