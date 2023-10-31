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達吉斯坦機場反猶騷亂是西方策畫？白宮批蒲亭：有壞事只會怪別人

▲達吉斯坦共和國當地時間29日傳出大批暴徒闖首府機場想要堵以色列人，造成20多人受傷，機場緊急關閉。俄羅斯總統蒲亭指責騷亂是由烏克蘭與西方國家在背後策劃。（圖／美聯社／達志影像）
▲達吉斯坦共和國當地時間29日傳出大批暴徒闖首府機場想要堵以色列人，造成20多人受傷，機場緊急關閉。俄羅斯總統蒲亭指責騷亂是由烏克蘭與西方國家在背後策劃。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國，日前發生反猶示威者闖入機場搜尋以色列人的騷亂，最終造成20人受傷，60多人被逮捕。對此，俄羅斯總統蒲亭指責騷亂是由烏克蘭與西方國家在背後策劃，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）則反嗆蒲亭言論荒謬，是典型「俄羅斯論調」，只要國內發生糟糕的事就會怪到外人頭上。

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根據《BBC》報導，馬哈奇卡拉（Makhachkala）機場29號當天有數百位民眾闖入，揮舞著巴勒斯坦的國旗，當時有一架從以色列首都特拉維夫起飛的班機正要抵達馬哈奇卡拉，民眾喊著反猶口號在機場搜尋以色列人，想要接近飛機揪出來自以色列的乘客，引發暴亂與衝突。

最終俄羅斯安全部隊將騷亂民眾驅逐，短暫關閉機場後控制了局勢。這場暴亂造成20人受傷，其中有2人傷勢嚴重，60多人被逮捕。俄羅斯調查委員會已下令針對這起事件展開刑事調查，但蒲亭則表示，馬哈奇卡拉的暴亂是「西方特工人員、尤其是來自烏克蘭的特工人員，通過社群媒體煽動的」。蒲亭還說，誰從混亂中受益已經很明顯，「美國及其附庸國的統治階層正是世界不穩定的主要受益者」。

外界一般認為，馬哈奇卡拉機場的暴亂是以巴衝突的外溢現象，達吉斯坦共和國人口由穆斯林占多數，加薩走廊發生的情況每天在全球媒體上播放，針對以色列人的仇恨很容易被挑起。

對於蒲亭的指責，白宮國家安全會議發言人柯比回擊是「典型的俄羅斯論調」，每當國家內部出現問題，就只會指責外人。柯比認為馬哈奇卡拉機場的暴亂與西方國家無關，而是單純的仇恨和偏執所造成。

達吉斯坦共和國主席梅利科夫（Sergei Melikov），也將騷亂歸咎於「烏克蘭領土上的叛徒」，並點名「早晨達吉斯坦」（Morning Dagestan）的Telegram頻道在背後煽動，不過「早晨達吉斯坦」發聲否認頻道與烏克蘭有關。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明表示，以色列政府高度關注任何地方傷害以色列公民和猶太人的企圖，呼籲俄羅斯當局保護所有以色列公民和猶太人，對騷亂者採取強有力的行動。

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