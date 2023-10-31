4.5萬件抗彈板無認證？國防部：參考NIJ測試標準、符合規範
媒體報導，軍備局2018年2月至8月間生產，使用於防護頭盔與戰鬥背心的抗彈板，超過4.5萬件沒有全國認證基金會（TAF）的認證標誌，安全性恐有疑慮。對此，國防部今（31）日表示，軍備局第205廠於105年（2016年）依陸軍作戰需求，考美國司法協會(NIJ)測試標準完成戰鬥個裝之研製與測評，並於隔年通過美國切斯比克實驗室測試合格、量產迄今，品質均符合規範。
記者呂炯昌／台北報導
針對媒體報導「頭盔及抗彈板鑑測報告單無TAF認證標誌」等情，國防部今日指出，軍備局第205廠於105年依陸軍作戰需求，參考美國司法協會(NIJ)測試標準，完成戰鬥個裝之研製與測評；復於106年6月2日，通過美國切斯比克實驗室測試合格、量產迄今，品質均符合規範。
國防部指出，規格鑑測中心為國軍軍品鑑定測試之專業單位，負責執行國軍制式火砲、彈藥出廠鑑測，以及防護器材測試、軍品物料材質檢驗等。該中心為彰顯戰鬥個裝品質符合國際規範，於106年9月申請全國認證基金會(TAF)認證，至107年3月29日正式獲得。
國防部說明，依TAF規範，機構得選擇是否將認證標誌放置於報告中，並不影響測試結果。鑑測中心於107年10月起標示TAF標章，媒體報導部分戰鬥個裝未通過認證並非事實。