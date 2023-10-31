兒童劇團表演收集個資？范綱祥：不是公益而是選舉活動

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對此，民進黨市議員李光達表示，教育是一個神聖崇高教育的地方，所有的教職人員必須有更崇高的道德標準，面對任何不法的行政請求，要可以說no。他更直指萬美玲從以前到現在長期綁架教育，更指出萬在這一次競選的廣告敢打出「所謂教育文化雙料」，認為萬更應該為教育樹立一個典範。李光達指出，這一次的教育局工作報告，他希望能夠點醒教育局長，但是他的答覆顯見他是在長期的一個威脅之下，向教育女皇來妥協。
市議員余信憲則說，學校的學務主任在教師群組動員老師，希望老師協助宣傳萬美齡舉辦的活動，已經嚴重的違反了行政中立，不管是校長或者是教育局主管機關有非常大的責任與疏失。余信憲強調，基層老師哪敢拒絕學校主任？這是不是在很威權的體制之下，脅迫最基層的公務人員替某位立委候選人進行的選舉活動，教育局是不是幫兇？一個沉默的幫兇？教育局有非常大的過失，表達嚴重的抗議，余信憲希望，教育局不要讓政治介入校園，不要利用位居高位來威脅基層的老師，讓他們做不願意做，也不是他們應該做的事情。
市議員黃家齊表示，張善政市長在議會，口口聲聲說要保持行政中立，實際上就是縱容教育局。其實有家長反應，有學校說孩子來參加活動就可以記嘉獎或是可以兌換成校園幣。這樣子的行為包含在回條上面要留家長的個資，這些行為其實都是用政治力進入校園，而且違反行政中立。
范綱祥說，這些事情應該不能夠再發生，明明就是違反行政中立的事情，教育局也應該硬起來。范綱祥指出，萬美玲是現任的立委，她說大家是自願去辦的，請問一下誰會去拒絕一位現任立委的請求，大家都知道是發生什麼事情，希望大家用選票來下架教育女皇，讓桃園的教育真正回歸清淨，真正回歸專業，不要讓這些沒有專業的立法委員一直挾持孩子、綁架教育，對台灣人沒有好處。