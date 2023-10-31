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網友再戰！到底誰才是國民神車？網友激推：這台價格跟配備都大贏

▲光陽K1因高CP值，被網友推為國民神車。（圖／品牌提供）
▲光陽K1因高CP值，被網友推為國民神車。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

為了刺激機車銷量，各大業者都絞盡腦汁推出行銷活動，除了政府補助金之外，更是以誘人折扣來吸引買氣，但是究竟哪一台車，才是市場上稱霸的「國民神車」？有網友又在PTT上面發文，大戰「誰才是真 國民神車？」貼文一出，馬上就吸引到大批網友紛紛留言。

原PO在文內寫到，「看起來光陽想把K1塑造成超級國民車的感覺，我自己是從一開始看廣告到大家都在討論都很無感，再到最近看到跟胖迪差不多價格，而且還更敢給，才又再去爬了一下文」，還提到他本來想趁特價買胖迪代步，卻發現光陽K1好像也不錯，規格看起來還略勝，也因此上網發文詢問，想知道哪一輛才是真的國民神車。

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▲有網友在PTT上面發文，大戰「誰才是真 國民神車？」貼文吸引大批網友留言。（圖／品牌提供）
▲有網友在PTT上面發文，大戰「誰才是真 國民神車？」貼文吸引大批網友留言。（圖／品牌提供）
有網友留言力挺K1，表示「不錯啊 可以給k1一個機會」、「如果以市佔肯定是GP，但如果是CP值，我覺得是K1，胖迪這規格遲早被拿去填海」、「K1 啊 這年頭竟然還有機車沒有USB你敢信」，還有網友強調「這一局我投K 可以省的改裝錢比較多」、「當然選k1 盤迪那個價錢跟配備和外觀都輸」。

後疫情時代，伴隨著物價飛漲，為了顧全沒有跟著長大的荷包，光陽GP125先前打出的破盤價，買車只要4萬有找，除了讓市占更上層樓之外，這次K1被推爆的原因，就是因為讓消費者購車CP值大大提高，因為K1搭載德國ontinental噴射系統，節能環保引擎最佳一級油耗表現61.8km/L。同級最大馬力9.8ps，省油又有力，還搭載高亮度LED頭燈，超越同級車，保證民眾夜間行車安全。

另外，還附有方便的USB充電座，讓騎士手機隨時都滿電，還有33.7L平整化超大置物空間，以及輕量化車身讓駐車省力40%等特點，讓擁護者紛紛跳出來留言讚聲，也難怪甚至還有網友直言「K1配備屌贏，遲早要霸榜了」。

▲光陽K1以性能佳的高CP值殺出重圍。（圖／品牌提供）
▲光陽K1以性能佳的高CP值殺出重圍。（圖／品牌提供）
同樣價格，但大家都想要規格更好的代步車，不管是下殺市場最低價，還是以性能佳的高CP值殺出重圍，光陽兩款熱門車款都被網友不斷討論，但究竟哪一款才是市場領先的「國民神車」？還得民眾親自貨比三家，替自己選擇最適合的車款才有解。

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