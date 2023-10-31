蔡依林渴望愛卻又遺憾！出道24年全說了 感情觀曝光
Jolin蔡依林推出全新創作單曲〈Someday, Somewhere〉 於今（31）日上架，此曲為Netflix浪漫影集《此時此刻》主題曲，〈Someday, Somewhere〉由Jolin出道24年首度填詞譜曲，細膩揣摩劇中主角心情寫下對愛的渴望與遺憾，而這也是她二度與〈怪美的〉與〈腦公〉作曲人之一的Richard Craker一起創作旋律。
記者吳雨婕／綜合報導
提及配唱過程，與Jolin同為製作人的陳君豪透露，近來Jolin在家裡弄了一個簡單的錄音室，在配唱前也已經錄了很多次，因此能清楚的了解自己聲音的拿捏。透過當下讀本的感受及經過幾天的消化，Jolin用她細膩的觀察力揣摩劇中人物的心情，且結合導演想要呈現給大眾的視角，寫下了這首唯美中卻帶有遺憾的抒情歌，期望歌詞及弦律都能更貼近這部劇想傳達的概念。Jolin說：「這首歌寫下對愛很渴望，又有一點遺憾無法在當下說出想說的話；是一種未來的自己在跟現在的自己輕聲傾訴的感覺，希望大家可以一起用心感受這10個愛的故事。」
此外，近年來都單身的Jolin，在歌曲〈Someday, Somewhere〉上線時，半夜立刻在社群寫下「一封來自未來的信」，她寫下：「愛情，是件奢華的奢侈品，此時，配戴上它的我，得到了全世界的注目，明明知道，終有摘下的一天，此刻，仍想痛快的說愛。」如此感性的話語，傳達出對愛的渴望。