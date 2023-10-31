特企／別再忍受平庸快時尚！文雄眼鏡匠心獨運　重塑精湛工藝

文雄眼鏡成立於1986年，至今已有超過37年的歷史。這家南臺灣老字號品牌以專業、舒適、流行和誠信四大服務理念深受消費者喜愛。獨一無二的聯名系列，共同探索限量聯名商品的可能性。
好想兔聯名眼鏡：工藝與設計的完美融合
「好想兔」以其大大的眼睛和獨特對話設計風格聞名，兔粉瘋迷全台。在這次聯名合作中，好想兔與小賤狗的圖像標誌等元素被巧妙融入到眼鏡框的設計中。然而，一般常見的眼鏡聯名款式市場上，往往設計存在著普遍性的問題，疏於材質與設計細節等細膩度，導致產品的耐用性、臉部貼合性及美觀程度大打折扣，容易遭到棄用、流為高耗的快時尚。
一般O牌、J牌市場常見品牌，同樣著重於品牌與熱門聯名IP的經典聯名，其款式重點常專注於授權造型頭框的設計與應用，崇尚快時尚的當代，我們眼光容易注重外觀設計卻忽略眼鏡整體製作的細節，像是材質的選擇、是否能更貼合人臉舒適的需求，以及設計工法的投入，甚至是鑄件頂級工藝的細緻性，帶各位一探究竟。
臉型貼合舒適性、傳統歐美S型鼻托 vs. 亞洲人專屬成型鼻托
在眼鏡的選擇和適用性方面，鼻托和鼻墊扮演著相當重要的角色。市場上常見的S型鼻托屬於歐美設計，但歐美人的臉型相對較立體，而亞洲人的鼻樑較低，臉部輪廓較扁平，這常導致眼鏡配戴不貼合，降低了舒適度和視覺體驗。亞洲臉型特徵經常被忽視，導致眼鏡在亞洲臉上看起來不自然，而鼻墊過於明顯。
然而，文雄眼鏡的設計考慮到亞洲臉型的適合性，不僅使用適合亞洲人鼻樑的鼻托和鼻墊設計，還在調整鏡框、鏡片和鏡腳方面進行改進，確保眼鏡舒適貼合臉型，提供自然外觀和舒適感。打造專屬亞洲人適合配戴的鼻墊利於調整與客製開膜亞洲鼻墊，讓消費者在選擇鏡框時，不僅注重美觀，還兼顧舒適度和視覺體驗，好戴才是文雄追求的理念。
眼鏡材質變革、普遍常見材料 vs. 高科技材料
我們經常見到的聯名款式眼鏡多半使用醋酸纖維板、醋酸纖維板料眼鏡、賽璐珞手工眼鏡，以及塑膠射出眼鏡等材料。然而，這些材料都存在一個共同的問題，它們在製作過程中需要經歷長時間的處理。例如，醋酸纖維板，特別是因為它是由植物提煉而來，容易吸濕，這會導致鏡框變形。因此，你可能曾經有過配戴眼鏡一段時間後，感覺需要回到眼鏡店進行重新調整的經驗。
然而，「文雄眼鏡」和「好想兔」的聯名經典款式選擇了「超彈性記憶材質」。這種材料最初是用於航太科技領域，但在眼鏡框的應用上展現出多項優勢。首先，它不容易磨損，具有極度的彎曲性，鏡架不容易斷裂，同時更輕盈。最特別的是，這種材料使得鏡框不容易變形，同時具有出色的彈性且更加耐用，卻比醋酸纖維材質輕50%~60%。這些優勢讓這款眼鏡更耐用、舒適、輕便，並提供更長久的使用體驗。
工藝追求完美呈現、傳統雷雕鏡框 vs. 3D立體金屬鑄件鏡框
一般常見的雷雕鏡框多以平面方式製造並注入授權IP元素，造型通常於鏡側框、鏡腳、鼻墊等處擇一製成，造型通常較為簡單，缺乏整個3D立體感的鑄件。這種設計在視覺上可能較為平面，並且細節不夠豐富。
而「文雄眼鏡」此次則是讓「好想兔」經典IP圖像，在不同鏡款配置中，鏡側框、鏡腳、鼻墊，三項重點都一次滿足，鏡框設計上使用了金屬鑄件，這些鑄件皆經過開模製作，呈現出3D立體的細緻效果。不僅如此，我們還將鏡腳和鏡腿處也以3D立體鑄件置入，這樣的設計使整個眼鏡更具質感，不僅外觀更為出眾，觸感也更加飽滿。而且，在一般人容易忽略的鼻墊處，也進行了精心雕刻和工法設計，細緻的3D鑄件也使這些聯名眼鏡具有極高的辨識度，呈現出卓越的工藝水準。
限時活動：好想兔聯名鏡框，高品質的時尚選擇
為了讓更多人參與這場時尚盛宴，文雄眼鏡特別舉辦了多場限量限時活動。在活動期間，只要購買好想兔聯名商品滿1880元，您可以下載文雄眼鏡的APP登錄消費發票，就有機會參加抽獎，贏取全台首發的好想兔路跑名額、好想兔周邊等豐富獎品。官網加碼買就免費送［義大世界遊樂園門票］，同時文雄眼鏡也聯合義大世界購物廣場舉辦各種專屬VIP們的活動，幸運兒可以把限量好想兔鏡框戴回家。年底前的瘋狂1111、1212也攜手時下最夯的韓式證件照攝影業者－［白閣］為換新框的VIP紀錄美麗的永恆！
好想兔聯名鏡框的售價從1880元起，還有2580、3580元多種價位帶任您挑選，這是一個極具性價比的選擇，充分體現了精湛工藝和潮流創意的完美結合，為您提供高品質的視覺體驗。
從上述比較可知，文雄眼鏡注重細節和充分的心意，不同於一般眼鏡品牌的設計方式。關於鏡框、鏡側邊、鏡尾綴飾等元素，針對不同的聯名款式，價格的區分，文雄眼鏡都選擇更全面且細緻的導入系列授權肖像。這表明他們致力於提供更具誠意和設計感的產品。不僅著眼於品牌授權，更注重鏡框的設計和質感，並對製造過程進行精細的監控，以確保每一付眼鏡都能達到高標準的品質要求。這種專注於細節和品質的精神，也讓文雄眼鏡成為更具價值和獨特性的配飾，滿足不同類型消費者的需求。
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