全台第一！桃園市首推低碳活動指引審查機制

為達成 2050淨零減碳目標，桃園市除實踐既有淨零路徑策略外，針對市府各機關、學校辦理之活動（如體育賽事、藝文活動、研習演講、宗教活動、校慶園遊會等），也要求落實節能、減廢的理念。市府將於今年11月1日起推動桃園市低碳活動指引審查，成為全台第一個辦理大型活動時，必須通過低碳審查機制的城市，希望在辦理相關活動的同時能減少對氣候之衝擊。
記者李春台／桃園報導
環保局長陳世偉指出，「低碳活動指引」採線上審查（低碳活動指引專區網址:https://reurl.cc/1GKbkX），主要是針對市府各機關、學校在辦理活動時，當預估參與人數單次達1,000人次或單週累計達10,000人次以上者，就必須遵照指引規劃辦理。指引共分為「能源使用」、「綠色運輸」與「廢棄物減量」三大面向，內含23項減碳指標（如辦理活動時提供接駁車、不提供瓶裝水、加強資源分類等作為）與1項創意作為，主辦單位辦理活動前應先登錄審查，並且必須至少符合12項減碳指標，方可辦理。
陳世偉表示，淨零減碳不只是口號，更非私人企業單獨努力之事，而是我們每個人必須從日常生活開始做起，像是自備杯子、餐具、使用購物袋、隨手關燈、做好資源分類等都是日常可見的綠生活行為。依據國際能源總署（IEA）的研究指出，生活行為的改變以及材料使用效率提升可以減少約8%的碳排放量。透過民眾日常生活行為的轉變，也可帶動產業與商業新的發展模式，進而促進2050淨零目標的達成。而桃園市推動「低碳活動指引」就是希望能由市府帶頭做起，在辦理各項活動時，透過自我審查落實節能減廢的概念。
環保局指出，低碳活動指引目前僅規範市府所主辦之各項活動，希望藉由以身作則來帶動未來活動辦理之轉型。當然也歡迎企業團體攜手並進共同努力，依照指引規範辦理相關活動，藉此逐步深化、擴展環保綠色的思維與行動，使桃園能成為永續發展之典範城市。