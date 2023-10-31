拿冰糖掉包K他命！北市警勾結毒蟲「黑吃黑」遭羈押 記2大過免職
台北市警局士林分局一名陳姓員警，因涉入毒品及貪汙案件，遭檢方聲押禁見獲准，對此，士林分局31日上午表示，陳姓員警涉案情節重大，且身為警察竟知法犯法，嚴重影響警方聲譽，經召開考績會後決定，記2大過處分予以免職。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳姓員警涉嫌與張姓、李姓毒蟲合謀，以購買K他命為由，釣出毒犯之後，再由陳員利用警察身分出面查緝「黑吃黑」，並以冰糖掉包查獲的K他命，事後還刪除賣家手機訊息，企圖湮滅證據。經新北地檢署指揮警政署政風處等單位調查，認為陳員及張男涉違反貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，諭令李男以3萬元交保。
士林分局今天表示，陳姓員警遭羈押禁見，其涉案情節重大，且知法犯法，經召開考績會研議，依警察人員人事條例及公務人員考績法規定，記2大過處分予以免職。士林分局強調，查察員警違法違紀案件，依法嚴處，秉持不庇縱、不掩飾，「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，，全力配合新北地檢署檢察官深入查處，展現淨化團隊決心，以維警譽。
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