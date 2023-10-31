花120元吃阿宗麵線中千萬 5-6月發票竟還有4名千萬得主未現身
今（112）年5-6月期統一發票早在7月25日就已開獎，根據財政部公布的中獎清冊，有21人抱走新台幣1000萬元特別獎，而且領獎期限至11月6日截止。不過，財政部表示，目前還有4張千萬大獎發票沒人來領獎，其中包括到台北市西門町阿宗麵線花120元大啖美食的幸運兒，也都還沒有現身領獎，財政部也呼籲，還沒對獎、領獎的人趕緊翻箱倒櫃找出當期發票，也可分享出去提醒親友，才不會跟千萬大獎擦身而過。
記者顏真真／台北報導
今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎的中獎號碼為「29268886」，200萬元特獎中獎號碼為「12912565」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「04667172」、「12999667」、「77607087」。根據財政部公布的中獎清冊，這期統一發票特別獎1000萬元共有21人中獎，另有16人抱走200萬元特獎。
不過，由於5-6月期統一發票領獎期限將到下周一，即11月6日到期，財政部持續發出協尋令，找尋最後4名未來領獎的1000萬元幸運得主，其中包括在台北市北投區知行路298號的全家超商，買菸品等總計花122元；在台北市萬華區峨眉街8-1號的阿宗麵線，消費120元；在桃園市大園區航站南路13號第一航廈在宅配通支付800元；在高雄市燕巢區中興路199號的中油加柴油301元。
財政部也提醒，沒對獎、領獎的人趕緊翻箱倒櫃找出當期發票，也可分享出去提醒親友，避免留下遺憾，與千萬大獎擦身而過，有中獎的人，也記得盡快前往指定地點兌換。