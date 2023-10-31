陽明交大設「非理工人」STEM專班　培育半導體、科技人才

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陳永富說，這樣的多元化教育方式將成為教育的先驅，更能成為國際的教育典範；它不僅帶動產業整體的提升，也為台灣的科技與經濟發展帶來新的視野與機會。
專班第一屆學員、警察大學畢業的劉同學，在高中時是數理資優班的學生，且指考成績能進入陽明交大的電機系，但由於家庭因素，選擇進入警界服務，在警界服務5年後，劉同學決定留職停薪追求他的科技夢想，選擇參加「學士後電子與光子學位學程」，以培養第二專長。
劉同學說，他目前給自己的規劃是持續往研究所深造，畢業後，他將考慮進入科技業，應用他所學習到的技能，同時，他也考慮回到警界服務，將他在科技領域的專業知識帶回警界，以提升警界的科技競爭力。
陽明交大指出，訪談專班學員發現，約有5到6成的學生希望透過專班的訓練，跨域到科技業從事研發工程師的角色，這與教育部開設此專班的最初目的相契合，即填補科技產業的人才需求。另有約3到4成的學生，來自頂大的經濟系與法律系等不同領域，希望結合自己的第一專長，再回到原先的產業中，以創造不同的機會與價值。
陽明交大表示，「學士後電子與光子學位學程」第2屆春季班即將開跑，招生日期為11月15日至11月29日，歡迎來自第一類組與第三類組的畢業生加入；只要有心想學習科技專業，專班有最好的教學資源，從基礎數理到電腦程式，從半導體工程到光電雷射技術，培育各領域學生成為專業的科技人。詳細信息及招生程序請見專班官網。