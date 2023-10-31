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陽明交大設「非理工人」STEM專班　培育半導體、科技人才

▲陽明交大於本學期推出2年制「電子與光子學士後專班」，是國內唯一針對「非理工人」學習STEM的專班。（圖／陽明交大提供）
▲陽明交大於本學期推出2年制「電子與光子學士後專班」，是國內唯一針對「非理工人」學習STEM的專班。（圖／陽明交大提供）

記者李琦瑋／台北報導

國立陽明交通大學於本學期推出2年制「電子與光子學士後專班」，是國內唯一針對「非理工人」學習STEM的專班，聚焦矽光子與微電子，盼為跨域學生提供深入的研究和實踐經驗。今年秋季開辦學程已開學3個月，學員來自各個領域，包括財金、法商、外文、軍警、設計等，該學程也即將迎來第2屆的春季班招生。

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陽明交通大學副校長陳永富今（31）日表示，數理、資訊、半導體的基礎教育，在台灣的科技產業已變成是很重要的必備知識；這一學程的獨特之處在於，它鼓勵學生跨足不同學術領域，促使他們超越傳統學科的界限，將各自的第一專長知識相互結合，產生新的見解和創新思維，這種跨領域的合作模式將成為未來產業的重要趨勢。

陳永富說，這樣的多元化教育方式將成為教育的先驅，更能成為國際的教育典範；它不僅帶動產業整體的提升，也為台灣的科技與經濟發展帶來新的視野與機會。

專班第一屆學員、警察大學畢業的劉同學，在高中時是數理資優班的學生，且指考成績能進入陽明交大的電機系，但由於家庭因素，選擇進入警界服務，在警界服務5年後，劉同學決定留職停薪追求他的科技夢想，選擇參加「學士後電子與光子學位學程」，以培養第二專長。

劉同學說，他目前給自己的規劃是持續往研究所深造，畢業後，他將考慮進入科技業，應用他所學習到的技能，同時，他也考慮回到警界服務，將他在科技領域的專業知識帶回警界，以提升警界的科技競爭力。

陽明交大指出，訪談專班學員發現，約有5到6成的學生希望透過專班的訓練，跨域到科技業從事研發工程師的角色，這與教育部開設此專班的最初目的相契合，即填補科技產業的人才需求。另有約3到4成的學生，來自頂大的經濟系與法律系等不同領域，希望結合自己的第一專長，再回到原先的產業中，以創造不同的機會與價值。

陽明交大表示，「學士後電子與光子學位學程」第2屆春季班即將開跑，招生日期為11月15日至11月29日，歡迎來自第一類組與第三類組的畢業生加入；只要有心想學習科技專業，專班有最好的教學資源，從基礎數理到電腦程式，從半導體工程到光電雷射技術，培育各領域學生成為專業的科技人。詳細信息及招生程序請見專班官網

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