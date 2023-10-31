「海底撈信義店」今微風南山開幕 乾杯「黑毛屋招待所」在嘉義
火鍋控注意了，「海底撈信義店」今天10月31日回歸台北信義區並同步開放訂位！進駐微風南山百貨B2打造全新第三代店型，曝光法式簡約店裝，設有獨立包廂與兒童遊戲室，超吸睛。而乾杯集團全新火鍋品牌「黑毛屋招待所」，將於明天11月1日在嘉義見客。
記者蕭涵云/綜合報導
海底撈原本位於ATT 4 Fun 6樓，10月初因租約到期結束營業，讓不少饕客震驚吃不到海底撈了。如今，全新「海底撈信義店」轉戰進駐微風南山百貨B2，全台首創第三代簡約店型，在雅緻米白色空間中，點綴木紋設計與紅色燈飾，擁有330個位席、及10人獨立包廂。
不但同樣可享受免費飲品、美甲、擦皮鞋、按摩椅等候位服務；最受消費者關注的，還有微風南山「海底撈信義店」搶先曝光的兒童遊戲室；當然連海底撈手搖飲專賣店「嗨飲Hi-in」也都一起進駐囉。微風南山「海底撈信義店」 目前已開放可於Google、inline，官方Facebook、Instagram等處線上訂位。
另外，乾杯集團全新火鍋品牌「黑毛屋招待所」，也將於明天11月1日正式亮相，身為集團旗下最頂級鍋物品牌及最大規模分店，盛大插旗嘉義耐斯王子大飯店17樓，佔地202坪、擁有席數86席，與6間個性化包廂。
「黑毛屋招待所」特別打造「一餐雙鍋」吃法，於涮涮鍋前先享用台灣少見的「關西風壽喜燒」，一次品嚐2種經典日式鍋物；消費方式採單點制，有套餐及單點品項選擇，客單價約3000元，另收一成服務費。
主打頂級海陸進口食材，仲居式全程侍食服務幫你「涮肉、剝蟹、煮雜炊」，及沉浸式包廂吃鍋還能邊歡唱KTV，共3大亮點，為消費者提供極致海陸鍋物享受。並斥資百萬在店內打造15個水族缸，提供數十種琳瑯滿目的時令進口海鮮，提供如生魚片、串炸、煮付、炸魚骨、雜炊等「ㄧ鮮多吃」日式料理。