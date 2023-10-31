木工斜槓種大麻　中警起出129大麻植株

31歲楊姓男子為圓發財夢，平時白天開著貨車外出從事裝潢工作，另在新竹市某民宅內栽種第二級毒品大麻，經台中市刑大警方偵蒐調查，在楊男租用的透天厝內查獲查扣大麻植株129株、大麻乾燥花、各式栽種器具。警方另逮捕3名共犯，4人被依違反《毒品危害防制條例》製造第二級毒品罪嫌起訴在案
記者鄧力軍/台中報導
經警方偵查，楊男租用的透天厝2樓外觀密不透光，極可能為栽種大麻的處所，且與警方所蒐集的情資相符。見時機成熟，持搜索票前往查緝，即在該處所2樓查獲大麻栽種廠，查扣大麻植株129株、大麻乾燥花、各式栽種器具、材料、燈具、溫濕度控制器、計時器、吸食器及手機等證物，其中部分的硬體設備及燈具線路，都是楊嫌以自身木工背景技能自行設計完成。
警方追查發現，該大麻製造廠尚有魏姓(31歲)、黃姓(32歲)及蔡姓(41歲)等楊嫌3名友人共同參與栽種，以透過國外網站學習大麻種植技術，計劃以栽種大麻製為成品販賣來獲取暴利，未料尚未獲利即遭警方一舉破獲，讓原先的製毒發財夢瞬間幻滅！先後將4嫌查緝到案。全案移送臺灣新竹地方檢察署偵辦，並經檢察官偵結後，以違反《毒品危害防制條例》製造第二級毒品罪嫌起訴在案，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金。
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