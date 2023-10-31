哈日族看過來！日圓再貶破150 換匯價又見「0.21字頭」
日本央行在今（31）日例會後宣布，調整殖利率曲線控管（YCC）政策，微幅鬆綁對長債殖利率的控管，同時也決議維持隔夜利率在負0.1%不變，並調高其通膨率預。不過，由於日本央行調整幅度不如市場預期，日圓應聲走貶，並貶破150關卡，也使得日圓兌新台幣換匯價早盤又見到「0.21字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2195元。
記者顏真真／台北報導
根據日本央行會後聲明指出，短期利率目標維持在負0.1％、10年期日本公債殖利率目標維持在0％不變，但將10年期公債殖利率目標上限調整為1.0％，調整政策措辭，靈活引導市場。
日本央行也強調，沒有改變前瞻性指引，將在殖利率控制政策下耐心繼續貨幣寬鬆政策，以支持經濟活動，營造薪資擴大成長的環境。同時，鑑於經濟及市場的高度不確定性，提高殖利率控制政策的靈活性是合適的。
不過，根據《路透社》整理的分析師看法，普遍認為日本央行採取的手段非常溫和，政策調整幅度低於市場預期，表現得更加鴿派。在日本央行公布會議結果後，日圓兌美元應聲走貶，再度貶破150關卡，一度來到150.18兌1美元，目前在150.14附近震盪。
也由於日圓再貶破150關卡，日圓兌新台幣換匯價在昨天重回「0.22字頭」後，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤以0.2204元開出，隨後在0.22至0.2206元震盪，11點半過後重返「0.21字頭」，但由於新台幣早盤開升後也回貶，因此，日圓換匯價回升不多，盤中曾來到0.2195元，目前在0.2196元盤整。