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2歲以下別吃糖！萬聖節糖果換「這2味」更健康　專家教家長防糖害

▲萬聖節「不給糖就搗蛋」，但小孩吃太多糖才會搗蛋，專家建議2歲以下不吃糖，可用「2招」替代更健康。（示意圖／業者提供）
▲萬聖節「不給糖就搗蛋」，但小孩吃太多糖才會搗蛋，專家建議2歲以下不吃糖，可用「2招」替代更健康。（示意圖／業者提供）

家庭消費中心／綜合報導

今天（10月31日）是西洋萬聖節，孩子討糖果固然應景又有趣，但專家提醒，根據美國兒科醫學會及美國飲食指南建議，2歲以下幼童不要攝取任何額外添加糖分的食物，2歲以上也應避免攝取超過總體熱量10%的添加糖，以免引起兒童肥胖、 代謝症候群和蛀牙等問題。

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國民健康署署長吳昭軍表示，過度攝取糖分可能影響兒童生長和發展，家長應協助孩子從小養成正確飲食習慣，提供家長輕鬆2招，歡度萬聖節同時遠離糖害：

📌水果堅果取代糖果：

選擇當季盛產的水果，在秋季就挑柿子、木瓜、柑橘等，含豐富維生素C及β-胡蘿蔔素，可增進皮膚健康及幫助牙齒、骨骼生長發育，或以無加糖的果乾取代糖果。

此外，無調味的堅果含有單元不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質、鎂等，可降低體內低密度膽固醇（LDL-C），也能抗氧化、促進腸胃蠕動等，但要注意堅果油脂含量較高，建議每日1份即可，相當於1湯匙的量，約為5顆腰果或5顆杏仁果或10顆花生。

另因堅果質地較堅硬，顆粒也較大，建議可切碎或磨粉再給小朋友食用，健康又安心。

📌親子共煮：

萬聖節是南瓜盛產季節，它和米飯同屬於全穀雜糧類，但比精緻米飯含有更豐富的膳食纖維、維生素A、維生素C等，大人可邀孩子一起DIY改造南瓜，將果肉挖除後畫上眼睛和嘴巴，除可製成應景的南瓜裝飾，南瓜果肉經蒸熟壓泥後，與燕麥片混合，再加入無調味堅果或烘烤過的果乾，營養與美味兼顧。

國健署指出，該署提供每位孩子專屬兒童衛教手冊，內容包括副食品添加原則、嬰幼兒每日膳食營養素、培養良好飲食習慣、兒童過重和肥胖防治等小常識，並提供資源百寶箱，歡迎家長多加利用。

🟡飲食減糖注意事項

📍換飲料。含糖飲料佔一日糖分攝取大宗，選擇少糖、減糖或無糖品項，會很容易快速建立減糖習慣。

📍聰明挑選。若要吃零食，應謹記原型食物優於加工產品，並避免主成分為糖與油（列在原料標示第一、二項）的食品。

📍適量吃。即便是輕甜商品，也不要過量攝取。

📍最好用堅果、水果取代糖果。

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