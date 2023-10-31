2歲以下別吃糖！萬聖節糖果換「這2味」更健康　專家教家長防糖害

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📌水果堅果取代糖果：
選擇當季盛產的水果，在秋季就挑柿子、木瓜、柑橘等，含豐富維生素C及β-胡蘿蔔素，可增進皮膚健康及幫助牙齒、骨骼生長發育，或以無加糖的果乾取代糖果。
此外，無調味的堅果含有單元不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質、鎂等，可降低體內低密度膽固醇（LDL-C），也能抗氧化、促進腸胃蠕動等，但要注意堅果油脂含量較高，建議每日1份即可，相當於1湯匙的量，約為5顆腰果或5顆杏仁果或10顆花生。
另因堅果質地較堅硬，顆粒也較大，建議可切碎或磨粉再給小朋友食用，健康又安心。
📌親子共煮：
萬聖節是南瓜盛產季節，它和米飯同屬於全穀雜糧類，但比精緻米飯含有更豐富的膳食纖維、維生素A、維生素C等，大人可邀孩子一起DIY改造南瓜，將果肉挖除後畫上眼睛和嘴巴，除可製成應景的南瓜裝飾，南瓜果肉經蒸熟壓泥後，與燕麥片混合，再加入無調味堅果或烘烤過的果乾，營養與美味兼顧。
國健署指出，該署提供每位孩子專屬兒童衛教手冊，內容包括副食品添加原則、嬰幼兒每日膳食營養素、培養良好飲食習慣、兒童過重和肥胖防治等小常識，並提供資源百寶箱，歡迎家長多加利用。
🟡飲食減糖注意事項
📍換飲料。含糖飲料佔一日糖分攝取大宗，選擇少糖、減糖或無糖品項，會很容易快速建立減糖習慣。
📍聰明挑選。若要吃零食，應謹記原型食物優於加工產品，並避免主成分為糖與油（列在原料標示第一、二項）的食品。
📍適量吃。即便是輕甜商品，也不要過量攝取。
📍最好用堅果、水果取代糖果。