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秋冬流感升溫！國民黨團籲衛福部「重視疫情防範、盤點醫療量能」

▲秋冬流感恐爆發，國民黨團呼籲衛福部盤點醫療量能。（圖／國民黨提供）
▲秋冬流感恐爆發，國民黨團呼籲衛福部盤點醫療量能。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

即將步入秋冬，然而，國內流感持續流行，新冠疫情也出現反彈跡象。對此，國民黨團今（31日）召開記者會，提醒衛福部長薛瑞元，把重點放在疫情防範工作上，盤點現有國內醫療量能，從源頭發現疫情，阻斷疫情傳播，國民黨立委賴士葆也表示，如何提高護理人員待遇，降低護病比，也值得關注。

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國民黨立法院黨團副書記長吳怡玎表示，秋冬流感與新冠疫情已經開始蠢蠢欲動，預估在12月底到明年1月中會到達高峰，她提出，衛福部應該獎勵、補助醫療院所開始進行先期篩檢、先期投藥，以及補助輕症通報、照護追蹤，提供居家照護，讓高風險病人能夠在家中接受治療，不用進入醫療院所，減輕中重症醫療需求，避免排擠醫療資源。

吳怡玎指出，假設中重症病患進入醫療院所，現有的病床是否足夠？更重要的是，醫護人員是否足夠？在上一波新冠疫情讓許多醫護人員離職，統計到今年8月，護理師執業率62.82%，遠遠低於美國84.8%和加拿大的94%，正是因為台灣護理師是錢少事多的工作，如何讓領有證照的護理師願意回到職場，這是政府該做的事。

國民黨立委林為洲表示，現在各縣市陸續出現流感或新冠疫情，且感染人數有增多趨勢，是否因氣候有關而逐漸進入高峰期？國人必須提高警惕，但目前在醫療院所發現，病患到底是感染流感還是新冠，兩者初期病徵相似，但治療方式卻大不同，民眾要如何預防新冠再度流行。

林為洲指出，過去三年因應新冠疫情，授權EUA的快篩試劑，早在今年6月都已經過期，國內只有一家有快篩試劑藥證，衛福部必須要重新盤點國內快篩試劑是否足夠，根據衛福部疾管署評估預測，每日確診人數2萬人到2.35萬人，中重症預估每日200人，累計每周將高達4400人，若按照衛福部疾管署預估，國內醫療量能是否足夠應付。

賴士葆表示，現在似乎新冠又有再起的趨勢，美國有些州的學校和企業，開始鼓勵學生、員工出門戴口罩，不知道衛福部對於新冠再起，有沒有超前的因應措施，至少目前看不到，政府有責任告訴高風險長者，秋冬有可能新冠捲土重來，必須要預先防範。

賴士葆呼籲薛瑞元，應把注意力從高端流感疫苗，拉回到新冠疫情再起的趨勢，以及如何提高護理人員待遇，降低護病比，這才是正道。

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