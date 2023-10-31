找到癌症治療關鍵！陽明交大研究「奈米自噬」、克服抗藥性

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陽明交大今（31）日表示，趙瑞益研究團隊在奈米自噬的機制中，找到白蛋白奈米藥物在癌細胞作用的關鍵分子－SQSTM1分子在奈米藥物運送及癌症療效中扮演關鍵因子，可以促進奈米藥物釋放與發揮抗癌活性。這一重要研究發現提供奈米白蛋白藥物運送及治療癌症的基礎，也為科學領域開闢奈米自噬在癌症研究和創新療法。
研究中發現SQSTM1的蛋白區域與磷酸化在奈米顆粒小體的形成和奈米自噬過程中扮演關鍵因子。此外，研究團隊發現SQSTM1在臨床肺癌、乳癌、大腸癌和胰臟癌病人的癌細胞會大量表現，使得SQSTM1可作為奈米藥物運送與癌症治療的重要標靶。
趙瑞益指出，研究奈米自噬的分子機轉及標靶分子，有助於暸解臨床奈米白蛋白藥物的作用，進一步改善奈米藥物的療效，並對於開發克服抗藥性的新藥具有重要突破，也提供其他疾病治療的新策略。
陽明交大表示，該研究受到國科會計畫、教育部高等教育深耕計畫、陽明交大智慧型藥物與智能生物裝置研究中心的長期支持，研究成果刊登在國際著名學術期刊《ACS Nano》。
陽明交大說，目前趙瑞益研究團隊持續研發新型奈米白蛋白紫杉醇藥物，發現比臨床使用的奈米白蛋白紫杉醇對癌細胞有效，研究成果期望為臨床癌症病人的治療帶來貢獻。