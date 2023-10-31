中華職棒／台灣大賽樂天桃猿主場票價公布！內野最貴1680元送球衣

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當日進場/現場售票時間為16:30。憑該場內野及左外野全區正價門票（非招待券）每張可兌換「無敵黑」（11/7）、「樂天紅」（11/8）應猿球衣乙件為樂天桃猿加油！請注意，當日未領恕不補發 、重複進場者不再發放，限量贈品兌完為止 ，圖片僅供示意實際請依現場為主。
2023台灣大賽主場G3、G4 門票預售由全家便利商店獨家服務，將自 11/2(四) 起開放預售，桃猿快樂炒、尊猿席、團猿席、大樂放鬆區也將於全家FamiPort以及FamiTicket系統同步開賣。
會員優先購票將於 10/31(二)起發送優先購票序號簡訊，請會員朋友注意收妥；如未收到簡訊請於 11/1(三) 14:00前回報相關資料至票務信箱。在會員卡友優先購票後，11/4(六) 13:00起在全家售票系統全面預售至比賽當日早上11點止（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區預售至比賽前一晚23:59）
✅優先購票序號發送時程
❏10/31(二) 12:00
➥ 2023金猿、年間席、樂猿卡友發送購票序號簡訊
❏11/1(三) 14:00前
➥ 未收到簡訊者回報相關資訊至票務信箱（姓名、電話、會員訂單編號寄至 tickets-RS_monkeys@rakuten.com 逾時不候）
🎫預售開賣時程
❏11/2(四) 10:00 ~ 17:00
➥ 2023金猿卡友 FamiTicket、FamiPort預購
❏11/2(四) 18:00 ~ 21:00
➥ 2023年間席 FamiTicket、FamiPort預購
❏11/3(五) 10:00 ~ 19:00
➥ 2023樂猿卡友 FamiTicket、FamiPort預購
❏11/3(五) 20:00 ~ 11/4(六) 07:00
➥ 樂天信用卡 FamiTicket預購
❏11/4(六) 10:00 ~ 比賽日11:00
➥ 總冠軍賽、尊猿席（無電子票）、團猿席（無電子票）、大樂放鬆區（無電子票）、快樂炒FamiTicket及FamiPort全面預購（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區同步開賣，預售至比賽前一晚23:59）
注意事項：
📌注意事項
1. 會員、年間席及樂天信用卡友享優先購票：金猿為每人每場限5張；年間席、樂猿卡、樂天信用卡友為每人每場限4張
2. 尊猿席、團猿席、大樂放鬆區無提供電子票（會員卡友可優先購買尊猿席）
3. 若需使用電子票功能，應選擇FamiTicket售票網，超商FamiPort機台不支援電子取票功能
4. 快樂炒、團猿席、大樂放鬆區無身心障礙票
5. 贈品領取後恕不接受換貨。
6. 贈品發放須知及兌領地點後續公布，如有異動將另行公告。
7. 主辦單位保有本活動解釋變更等權利。