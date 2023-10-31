小貨車載運未綁牢釀磁磚掉落碎片灑滿地 樹林警急警戒並合力清除
58歲黃姓男子日前駕駛小貨車疑似未將滿載磁磚的紙箱綁牢繫緊，在行經新北市樹林區中山路三段與信和街口處時，車上的磁磚突然掉出散落在道路上，正巧樹林警分局山佳派出所副所長蘇恒逸、警員林韻慈、張育齊巡邏經過發現，隨即在現場警戒並疏導交通，還向附近居民借用掃具清除路上的磁磚碎片，讓交通恢復原貌。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，黃姓磁磚公司送貨司機在本月27日下午1時多，載運磁磚送貨途中，疑似未將車上滿載磁磚的紙箱綁牢繫緊，行經該地時車後斗的紙箱搖晃掉落，散落在馬路上長達10公尺，黃姓司機也趕緊將車停下來察看。
警方表示，員警巡邏經過發現，立即把警用機車停在掉落磁磚的後方，並開啟警示燈及擺放交通錐警戒，由員警手持指揮棒疏導交通，後續3人協助清除散落路面的磁磚碎片，所幸事發當下未波及路過人車無人受傷。小貨車司機除了感謝警方及時幫忙外，附近居民對警方主動協助，讓交通意外沒釀成人車危害，都給予正面肯定。
警方事後依據道路交通管理處罰條例規定，對小貨車駕駛開單舉發3000元以上、18,000元以下罰款，並呼籲車輛駕駛人除需注意車輛保養與維護外，上路前應檢查車輛貨物裝載狀況，確認已捆紮牢固，避免貨物鬆脫散落致影響交通或危及其他用路人安全。