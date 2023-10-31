土地全是政府的！許淑華招手台積電：中興新村最適合護國神山
台積電宣佈不進駐桃園龍潭園區三期、在台灣另覓半導體建廠用地，各縣市紛紛招手，南投縣長許淑華今正式提出邀請，歡迎落腳中興新村。她指出中興新村面積200多公頃，是台灣獨一無二的花園城市，相關機能完整，且絕大部份為中央土地，沒有徵收抗爭問題，是政府留住護國神山的最佳利器。
記者顏幸如／南投報導
竹科龍潭園區三期擴大案引發居民抗爭，台積電日前表示在現階段條件下，不再考慮進駐，將持續評估台灣適合半導體建廠的用地，各縣市政府因此爭相招手。南投縣長許淑華今（31）日在議會答詢後，正式向台積電提出邀請，歡迎台電積進駐中興新村。
許淑華指出，中興新村是台灣獨一無二的花園城市，面積有200多公頃，但凍省以來沒落至今。馬英九擔任總統時代曾規劃高等研究園區，但進駐狀況不很理想；目前國發會引進小型文創進駐，僅限小規模利用，上位政策一直不明確。
許淑華表示，地方除了希望省府宿舍區交由縣府代管，以解套百姓生活面的燃眉之急，她認為中興新村全部是中央土地，且周邊公共設施、交通網路完整，若能引進台積電，不只解決設廠土地難覓的問題、帶動中興新村的發展，未來也能與台積電中科廠連動，帶動中台灣的發展。
許淑華說，她左思右想，幾個縣市提出的場址中，中興新村是最不用傷腦筋、最快速執行的好選擇，更是政府留住護國神山最佳利器，為了發展中部經濟，地方願意全力配合中央政策。