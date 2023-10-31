鄭州馬拉松跑者背「李克強遺照」！習近平難擋中國各地追思前總理
中國前總理李克強去世後，中國各地民眾紛紛發起悼念活動，上週末鄭州馬拉松，就有跑者背著李克強遺照參賽，還有人舉著「克難攻堅，強國有道」的旗幟，來表達對李克強的懷念。然而，中國當局對於悼念活動謹慎控管，網路上關於悼念李克強的消息，往往曝光後就會遭到清除，像是鄭州馬拉松背遺像的參賽跑者，相關發文目前在微博已經很難找到。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，李克強生前擔任河南省委書記，讓鄭州成功躍入二線城市領先行列，深獲當地民眾認可。上週末鄭州馬拉松，有位男性參賽跑者背了一張李克強黑白遺照陪跑，照片被轉發到微博，寫下「帶著他再在鄭州的街上走走」的註解。
另外也有參賽民眾舉起「克難攻堅，強國有道」的悼念旗幟，藉句首兩字「克強」來紀念前總理。不只鄭州馬拉松，在成都馬拉松上，也有跑者在衣服背後手寫「長江黃河不會倒流」，這句李克強於2022年所說強調改革開放不會停止的金句，來表達對前總理的懷念。
中國當局對李克強的悼念活動嚴加控管，根據李老師不是李老師的X（前為推特）分享，各地擺放的懷念李克強的鮮花與標語，很快就會遭到警方清除，有網友說擺放紀念卡片前還會遭到警方檢查審核，也有傳出花店老闆透露，警察上門關切，要店家別把花賣給悼念李克強的民眾。