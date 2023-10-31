糖尿病有「2併發症」最要命！醫：死亡風險倍增 嚴重恐折壽15年
糖尿病在台灣已成為相當廣泛的疾病，平均每10人就有1人罹患，每年死於糖尿病的人數超過1萬2千人，比肺癌死亡人數還要高，台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊表示，糖尿病病友減壽的主要原因其實來自「併發症」，尤其是「心血管疾病」和「腎病變」最要命，例如30歲就發現罹糖尿病，一旦合併慢性腎臟病，平均折壽高達15年。
記者張志浩／綜合報導
李洮俊指出，台灣糖尿病病友超過5成最終死於中風、心肌梗塞等大血管病變相關併發症，此外，每年也有許多糖尿病患因為腎病變，最終需要進入透析治療，這也是造成台灣「透析盛行率」居高不下的主要原因。研究指出，若60歲時發現罹患第二型糖尿病，一旦合併有心血管疾病，壽命平均會少活12年，若30歲就發現罹病，一旦合併慢性腎臟病，平均折壽更是高達15年。
對此，中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟指出，研究也發現，糖尿病患者若「糖化血色素、血壓、血脂」都能控制達標，沒有蛋白尿、不抽菸，不僅整體死亡率與非糖尿病患相去不遠，發生心肌梗塞與腦中風的機率甚至比非糖友更低，陳宏麟說：「當個案受到良好照護，不只是壽命、生活品質也可以與一般人無異，甚至更好，畢竟一般人並不像糖尿病病友，會定期就醫與追蹤。」
陳宏麟建議，糖尿病照護不一定要去大醫院，基層診所對於糖尿病友來說，除了距離近、就醫方便，具有可近性的優勢之外，也具有周全性，為病友持續提供正向、專業、持久的支持，同時還具有協調性，一旦發現糖尿病友有大小血管疾病、併發症等問題時，除了上下轉介，目前還有橫向連結，可以適時適切轉介。