全台十大耶誕景點　議員建議中市府延長展期

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黃守達指出，地方民眾每次都反映耶誕嘉年華時間太短。以今年為例，展期17天，施工期就要22天，布展時間還比策展時間長，相當可惜。盧市長上任後，除了2019年迪士尼台中耶誕夢想世界曾辦理27天外，其餘每年都只有辦理17天左右。相較於此，2017年與2018年林前市長時期，當時稱為綠川柳川光景藝術展，展期有兩到三個月；而新北耶誕城雖每年展期不一，也都至少超過一個月。
新聞局長鄭照新表示，今年耶誕嘉年華活動期間為12月15日至明年1月1日，未來會研議再延長。
黃守達也質疑，每年耶誕嘉年華的預算都由各局處拼拼湊湊。今年1350萬的標案，新聞局預算只有400萬，其他則是由建設局、水利局、勞工局支應。一個延續舉辦七年的活動，預算配置混亂如此，顯然市政府並不夠重視。
黃守達認為，市政府應該把耶誕嘉年華的層次與規格提高，要納入振興舊城的思考。把耶誕嘉年華的燈飾活動打造為國際級年度盛事，不只放眼台灣，更應向東京的六本木之丘聖誕嘉年華、倫敦的海德公園聖誕市集等活動看齊。
黃守達強調，台中耶誕嘉年華延長再升級正是時候。今年底刑務所官舍群就要策展啟用，台中州廳最快2025年也要開放。未來有很好條件推動整體的光環境營造，耶誕嘉年華除了台中火車站與綠柳川燈飾造景外，更可以結合水岸、歷史建築、燈飾造景，點亮中區、讓舊城區發光。
黃守達也特別提醒，去年雖然人潮多，不過還是有很多年輕人反映燈飾整體「庸俗有餘，美感不足」整體色調像汽車旅館也沒記憶點。雖然審美見仁見智，但美學是有專業的，市政府應該設定更高的標準。
新聞局長鄭照新表示，台中綠柳川耶誕嘉年華活動展期，牽涉到人力與經費變動，如義交、保全、清潔人員等配置，去年活動辦至今年1月2日，若展期延長到舊曆年，人事成本勢必提高。