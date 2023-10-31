小哥哥艾理「找毒蟲女拍片」百萬粉專消失！他下跪道歉：會繼續拍

李善均涉毒爆遭趙震雄取代！許光漢韓劇《NO WAY OUT》換角有救了

▲趙震雄被爆取代涉毒韓星李善均，頂替他演出許光漢的韓劇《NO WAY OUT》。（圖／翻攝Saram娛樂IG）
▲趙震雄被爆取代涉毒韓星李善均，頂替他演出許光漢的韓劇《NO WAY OUT》。（圖／翻攝Saram娛樂IG）

記者羅凌筠／綜合報導

韓星李善均外遇經營聲色場所的29歲女室長，一起當一對沉淪毒海的鴛鴦，連累許光漢首部韓劇《NO WAY OUT》換角重拍，日前韓媒爆料取代李善均的是《信號》男主角趙震雄，有望讓《NO WAY OUT》起死回生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李善均涉嫌吸毒，遭許光漢韓劇《NO WAY OUT》的製作單位換角。（圖／華聯國際提供）
▲李善均涉嫌吸毒，遭許光漢韓劇《NO WAY OUT》的製作單位換角。（圖／華聯國際提供）
《NO WAY OUT》是一部懸賞200億韓元（約台幣4.8億元）的殺人驚悚劇，許光漢的角色是殺手，李善均的角色是警察，同劇還有廉晶雅、李光洙等知名韓星，不過因為李善均涉毒，製作單位決定延期2周拍攝，進行換角工作，相中趙震雄來接手，趙震雄的經紀公司Saram Entertainment昨（30）日證實：「有收到邀約，正在討論中。」

▲許光漢將演出韓國新戲《No Way Out》。（圖／一起娛樂）
▲許光漢首部演出的韓劇《NO WAY OUT》歷經李善均換角風波。（圖／一起娛樂提供）
現年47歲的趙震雄是韓國實力派演員，因穿越刑偵劇《信號》廣受台灣觀眾熟知，曾以電影《非常警探》奪青龍獎最佳男配角、百想藝術大賞最佳男主角，而他在朴贊郁名作《下女的誘惑》飾演變態姨丈，讓人印象深刻。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

李善均染毒初檢「陰性」！韓媒爆他封口裝傻　律師出面說話了

記者等李善均等到懷疑人生！毒蟲一進警局　轉身開心歡呼畫面超逗

快訊／李善均被警察拷問1小時！乖乖交出手機　拒回跟小三的關係

快訊／李善均吸毒、外遇現身警局鞠躬6次！講到快哭：對不起家人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞