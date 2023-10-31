李善均涉毒爆遭趙震雄取代！許光漢韓劇《NO WAY OUT》換角有救了
韓星李善均外遇經營聲色場所的29歲女室長，一起當一對沉淪毒海的鴛鴦，連累許光漢首部韓劇《NO WAY OUT》換角重拍，日前韓媒爆料取代李善均的是《信號》男主角趙震雄，有望讓《NO WAY OUT》起死回生。
記者羅凌筠／綜合報導
《NO WAY OUT》是一部懸賞200億韓元（約台幣4.8億元）的殺人驚悚劇，許光漢的角色是殺手，李善均的角色是警察，同劇還有廉晶雅、李光洙等知名韓星，不過因為李善均涉毒，製作單位決定延期2周拍攝，進行換角工作，相中趙震雄來接手，趙震雄的經紀公司Saram Entertainment昨（30）日證實：「有收到邀約，正在討論中。」
現年47歲的趙震雄是韓國實力派演員，因穿越刑偵劇《信號》廣受台灣觀眾熟知，曾以電影《非常警探》奪青龍獎最佳男配角、百想藝術大賞最佳男主角，而他在朴贊郁名作《下女的誘惑》飾演變態姨丈，讓人印象深刻。
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