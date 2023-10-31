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拜廟另類「柯侯會」！侯友宜致詞講太久遭噓　狠回要柯粉「惦惦」

▲藍白總統參選人侯友宜、柯文哲在宜蘭外澳接天宮200周年慶活動合體同台，微笑握手讓媒體拍照。（圖／民眾黨提供）
▲藍白總統參選人侯友宜、柯文哲在宜蘭外澳接天宮200周年慶活動合體同台，微笑握手讓媒體拍照。（圖／民眾黨提供）

記者呂炯昌／台北報導

藍白合作昨日首次進行政黨協商，由國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲兩人同台會商，卻不見國民黨總統參選人侯友宜。侯友宜、柯文哲今（31）日在宜蘭外澳接天宮200周年慶活動合體同台，不但一起微笑握手讓媒體，在致詞時還互讓麥克風。不過，侯友宜致詞時，柯粉不滿侯友宜致詞太久，不斷高喊挺柯口號，一度打斷侯發言，侯友宜忍不住用台語說，「拜託，乎我拜託，大家『惦惦』（台語安靜）」，柯文哲也轉頭揮手，並請支持者不要再鼓譟。

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柯文哲今日上午8點在新莊競總舉辦「與哲同行三部曲」記者會後，隨即搭車前往宜蘭，在民眾黨不分區立委陳琬惠的陪同下，前往宜蘭外澳接天宮拜廟；10分鐘後，侯友宜在國民黨立委參選人黃琤婷陪同下出席。

柯文哲先致詞表示，很榮幸參加接天宮慶典，祈求風調雨順、國泰平安，也祝福在場貴賓身體健康，萬事如意，平安就好。柯文哲並未提到藍白合。

侯友宜致詞時，藍營支持者和基層幹部開始高喊「總統好」，侯友宜趕緊揮手示意制止，試圖想維護秩序，侯友宜指出，宜蘭是觀光大縣，但是4年前來台的中國觀光客有270萬人，今年1到9月只剩15萬人，觀光客不來，生意通通砍一半，兩岸一定要和平，兩岸一定要站在一起，要用平等、尊嚴、友善的態度，讓兩岸可以和諧，宗教文化可以先走、先對話，這樣才能和平，「否則大眼瞪小眼，瞪久了會出事情。」侯友宜也謝謝爸爸送給他「侯友宜」這個名字，或許是致詞許久，柯文哲開始招牌抓頭，接著低頭尬笑。

侯友宜繼續說，提到當年在新北市有個朋友送一個對聯，寫上「友直、友諒、友多聞」，他當場接出下聯，「宜家、宜國、宜天下」。只是侯話還沒說完，這時底下柯粉按耐不住，開始高喊「台灣的選擇，柯文哲」。

柯文哲聽聞後趕緊搖手制止，侯友宜則是皺眉，用閩南語說「拜託，乎我拜託，大家『惦惦』」，要台下民眾安靜，引起一片笑聲。會後媒體追問柯文哲藍白合議題，以及侯友宜致詞時說「友直、友諒、友多聞」，是否要交朋友？柯文哲則是不回應，快步離去。

▲▲藍白總統參選人侯友宜、柯文哲在宜蘭外澳接天宮200周年慶活動合體同台，微笑握手讓媒體拍照。（圖／民眾黨提供）
▲▲藍白總統參選人侯友宜、柯文哲在宜蘭外澳接天宮200周年慶活動合體同台，微笑握手讓媒體拍照。（圖／民眾黨提供）

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