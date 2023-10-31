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胡智欽擔任大光家長會長成立百人顧問團結合社會資源投入教育

▲大光國小家長會長會前任會長林意書(左三)頒發當選證書予新任會長胡智欽(右二) （圖／大光國小家長會提供）
▲大光國小家長會長會前任會長林意書(左三)頒發當選證書予新任會長胡智欽(右二) （圖／大光國小家長會提供）

記者張振興/台南報導

大光國小創立60餘年，昨(30)日在桂田酒店舉辦家長會長交接，席開近40桌，打破大光家長會近年來餐會桌數的紀錄，並成立百人顧問團，給予教育界更多的支持與鼓勵，長期關心教育的市議員陳昆和也前來力挺。

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大光國小新任家長會長胡智欽，一直以來熱心公益，是全國知名泉威布丁豆花連鎖事業的老闆，素有豆花大王的美譽，今年5月才剛當選台南市自強獅子會的會長，胡智欽以企業人脈資源投入教育，一上任就執行兒童視力檢查、兒童癌症醫療宣導及中醫講座，是企業回饋社會的最佳楷模。


胡智欽以經營企業的理念來帶領家長會，以家校共育的理念，力求創新與突破，上任的第一件事就是成立百人顧問團，結集各界熱心教育菁英的力量，共同來挹注學校辦學，並首創將總顧問及秘書長的編制納入大光家長會，讓大光家長會體制更健全，力求家長會永續的經營與發展。


胡智欽表示，前人種樹後人乘涼，感謝大光前任會長林意書把家長會經營的有聲有色，他才能站在巨人的肩膀上，繼續帶領家長會和大光國小蓬勃發展。


議員陳昆和表示，擔任家長會長不僅任重道遠，更是只求付出不求回饋，願意擔任家長會長都要給予高度的肯定和支持，胡智欽是他從小看到大的優秀人才，現在擔任大光國小會長，他一定力挺。

▲大光國小家長會新任會長胡智欽成立百人顧問團，結合企業資源投入教育造福學生（圖／大光國小家長會提供）
▲大光國小家長會新任會長胡智欽成立百人顧問團，結合企業資源投入教育造福學生（圖／大光國小家長會提供）
大光國小校長郭芳朱表示，在少子化的浪潮下，大光國小新生人數不減反增，各項對外比賽樣樣得第一，學校能有這麼好的績效，家長會居功厥偉，大光家長會在歷任會長及及現任會長胡智欽的接力經營下，成了學校最有力的後盾，相信一定能為大光國小的學童提供更多的資源與發展。

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