胡智欽擔任大光家長會長成立百人顧問團結合社會資源投入教育

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大光國小新任家長會長胡智欽，一直以來熱心公益，是全國知名泉威布丁豆花連鎖事業的老闆，素有豆花大王的美譽，今年5月才剛當選台南市自強獅子會的會長，胡智欽以企業人脈資源投入教育，一上任就執行兒童視力檢查、兒童癌症醫療宣導及中醫講座，是企業回饋社會的最佳楷模。
胡智欽以經營企業的理念來帶領家長會，以家校共育的理念，力求創新與突破，上任的第一件事就是成立百人顧問團，結集各界熱心教育菁英的力量，共同來挹注學校辦學，並首創將總顧問及秘書長的編制納入大光家長會，讓大光家長會體制更健全，力求家長會永續的經營與發展。
胡智欽表示，前人種樹後人乘涼，感謝大光前任會長林意書把家長會經營的有聲有色，他才能站在巨人的肩膀上，繼續帶領家長會和大光國小蓬勃發展。
議員陳昆和表示，擔任家長會長不僅任重道遠，更是只求付出不求回饋，願意擔任家長會長都要給予高度的肯定和支持，胡智欽是他從小看到大的優秀人才，現在擔任大光國小會長，他一定力挺。
大光國小校長郭芳朱表示，在少子化的浪潮下，大光國小新生人數不減反增，各項對外比賽樣樣得第一，學校能有這麼好的績效，家長會居功厥偉，大光家長會在歷任會長及及現任會長胡智欽的接力經營下，成了學校最有力的後盾，相信一定能為大光國小的學童提供更多的資源與發展。