高雄市登革熱多點延燒！氣溫適合病媒蚊 疾管署估傳播風險仍高
衛福部疾管署今（31）日記者會說明最新疫情發展，針對登革熱疫情，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，目前氣溫仍適合病媒蚊活動，登革熱傳播風險仍高，但較前週略下降。針對上週出現疫情多點分佈的高雄市，李佳琳說，原本的群聚區還是有新病例出現，從發病趨勢來看，目前是持平的發展情況。
記者林志怡／台北報導
疾管署統計，10月24日至10月30日新增1533例登革熱本土病例，個案居住台南市（1233例）、高雄市（184例）、雲林縣（45例）等為多，年齡介於未滿10歲至90歲以上，另新增本土重症病例9例及死亡病例7例，年齡介於60多歲至90多歲，為3名男性、4名女性，均有潛在病史，於發病後2至21天內因病情惡化不幸過世。
李佳琳指出，國內近7日新增本土病例數較前7日下降，但目前病例數仍高，且氣溫適合病媒蚊生長，評估疫情傳播風險持續，須密切觀察後續疫情發展。
針對登革熱重症死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，7例死亡個案分佈於台南（6例）與高雄（1例），都有潛在疾病，發病到死亡為2天到21天，死因爲感染登革熱後引發敗血性休克與多重器官衰竭，重症方面則有9例，其中台南8例、高雄1例，都有潛在疾病，併發重症多為嚴重出血、肝臟心臟衰竭、意識受損、呼吸窘迫等。