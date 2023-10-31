日本31冰淇淋推《哈利波特》聯名！分類帽巧克力、史萊哲林聖代杯
魔法迷們注意！日本31冰淇淋攜手《哈利波特》推出聯名商品，11/1日起先登場限定口味「焦糖奶茶」，購買雙球冰淇淋，除了有四大學院葛萊分多、史萊哲林、雷文克勞和赫夫帕夫躍上冰淇淋杯外，還會灑上四個學院代表色的糖果，活動期間點選單球冰淇淋，可以加價換鮮奶油聖代，最上方還會擺上「分類帽」巧克力，加上「嘿美」為主角的湯匙、造型冰淇淋蛋糕一次登場，眾多聯名商品帶你一秒進入奇幻魔法學院！
記者鍾怡婷/綜合報導
日本31冰淇淋《哈利波特》聯名自11月1日起開跑，第一彈商品限定販售自11月30日，限定口味為「焦糖奶茶」冰淇淋，將奶茶冰淇淋加入濃郁焦糖醬，在搭配上四個學院代表色的糖果，聯名期間購買杯裝雙球冰淇淋，就可以升級為哈利波特聯名杯裝，葛萊分多搭上雷文克勞款式，以及史萊哲林配上赫夫帕夫（2款造型，隨機不可挑）。
若是購買單球冰淇淋，可以加價升等成鮮奶油聖代，除了滿滿的巧克力碎片外，還會放上「分類帽」造型巧克力，加上聯名貼紙。還有討論度最高的哈利波特聖代，可以任選3球冰淇淋，並且會放上哈利波特魔法袍及眼鏡裝飾，超級適合打卡拍照。
也有聯名禮盒款式，任選9球冰淇淋就送「嘿美」造型湯尺一組，還有貼紙一張。喜歡「嘿美」的也不能錯過聯名造型冰淇淋蛋糕，超級可愛的造型，慶生派對上端出來超吸睛。不過目前31冰淇淋與《哈利波特》聯名商品，僅限於31冰淇淋日本門市販售，若是有到日本旅遊千萬別錯過！
沒辦法到日本玩也別傷心，酷聖石冰淇淋台灣門市推出萬聖節限定冰品，全新黑冰口味「莓那麼簡單」，極濃黑草莓冰淇淋使用竹炭粉與酷聖石草莓冰淇淋製成，拌入高人氣配料小Q彈小麻糬，放上網格巧克力餅乾與巧克力淋醬，草莓冰&巧克力mix口中完美搭配，口感更豐富、更多層次。
同步推出全新萬聖口味「紫薯沾醬脆餅」，優雅的紫色沾醬，有著淡淡的紫薯香氣，越嚼越香！搭配黑色冰淇淋超絕配，不僅顏色吸睛，更讓整份冰淇淋口感大加分。10月31日萬聖節活動期間購買大杯冰淇淋，享同size冰淇淋買一送一；即起至10月31日前，還有購買任口味大杯冰淇淋，贈蜘蛛網巧克力飾片乙個。