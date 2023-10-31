羅霈穎20年前首當伴娘照出土！火辣身材始終如一少招牌妹妹頭瀏海
「東區羅姐」羅霈穎（原名羅璧玲）2020年仙逝，享年59歲，至今她豪爽不做作的倩影仍永久粉絲心中。今（31）日是兩性作家小彤和老公結婚滿20週年紀念日，小彤翻出當年婚禮的照片，心中百感交集，因6位伴娘中，羅霈穎已經不在了；羅霈穎首次獻出伴娘處女秀，以旁分瀏海造型亮相，笑容甜美，身材多年來都一樣纖細，照片瞬間勾起不少回憶。
記者黃盈容/綜合報導
小彤說：「羅霈穎第一次當伴娘就給了我，因為她長得太漂亮，新娘都怕焦點被她搶走，所以我邀請她時，她二話不說地立刻答應。」其他伴娘還有藝人徐尚懿、林鳳英、歌手陳譯賢、市議員秦儷舫等，每位伴娘的禮服都是量身訂製，以當年正夯的「金色埃及」為主題。
小彤大讚羅霈穎是100分的完美伴娘，出場前還一直幫忙整理新娘的裙襬與新郎的服裝，熱情的小彤也特地囑咐婚紗公司準備一桌羅霈穎喜歡的蜜餞，讓她吃在嘴裡甜在心裡。
小彤去年復出文壇和幕前，原本已夠忙碌的生活又被工作填滿，她最感謝的是一起牽手20年的另一半。小彤和老公在2003年10月15日登記，10月31日宴客，今是兩人結婚滿20週年，小彤笑說當年老公敢娶一個兩性專家，已經是「最佳勇氣獎」，如今兩人「瓷婚」，小彤改頒「最佳耐力獎」給他，並說：「這20年一起走來，真的不容易啊！」
小彤回憶，20年的婚姻路經歷許多悲喜，像是懷第一胎時，孩子胎死腹中、先生投資雷曼兄弟慘賠3000萬元，還被媒體爆料夫妻分居；如今風雨過去，結婚20年仍像交往初期一樣甜蜜，她也分享婚姻經營三寶：避開對方地雷、培養共同嗜好、常懷感謝稱讚。
問她這20年，先生改變最多的地方是什麼？小彤笑說：「體重！我20年來只胖了2公斤，他整整胖了20公斤，我常笑說我應該改行去從事畜牧業養豬，他就說這就是所謂的幸福肥！」