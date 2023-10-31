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53歲吳奇隆生日快樂！藏28年「青春肉體」首曝光　小巨蛋開唱倒數

▲吳奇隆今迎53歲生日，28年前拍攝底片寫真修復後釋出，首次登台小巨蛋倒數18天。（圖／《你的青春也是我的青春》提供）
▲吳奇隆今迎53歲生日，28年前拍攝底片寫真修復後釋出，首次登台小巨蛋倒數18天。（圖／《你的青春也是我的青春》提供）

記者蔡依庭／綜合報導

吳奇隆今（31）日迎接53歲生日，資深攝影師潘重威籌備的攝影展《你的青春也是我的青春》，特地修復吳奇隆在25歲時的帥氣照片，從充滿力與美的性感肌肉線條，一窺他從男孩轉大人的特別時刻。好消息還有，吳奇隆11月18日將首次登上小巨蛋開唱，力挺師兄姜育恆。

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▲吳奇隆表演後空翻。（圖／《你的青春也是我的青春》提供）
▲吳奇隆表演後空翻。（圖／《你的青春也是我的青春》提供）
吳奇隆正值25歲的青春，正是從「小虎隊」單飛後必須面臨轉型的時期，經紀人苗秀麗找來潘重威掌鏡吳奇隆的個人寫真《非常激情》，也是他從男孩轉大人的正式宣告，28年後，潘重威從發霉損毀的傳統底片再度救回當初的影像，看到許多未曝光的吳奇隆特別有感，充滿力與美的性感肌肉線條，被凝結在傳統底片的感光粒子中。

潘重威憶當年說從拍小虎隊時期就發現吳奇隆很會照顧人，在現場他有十足的主導能力，還會顧著一起拍照的陳志朋、蘇有朋，而今他照顧人的能力，隨著年紀越成熟越強大，除了幕前演出依然活躍，幕後經營更是有聲有色。

他不但重組過去培植他的老東家「開麗」，還回頭禮聘過去協助他的工作夥伴一起經營公司，尤其他跟經紀人苗秀麗超過35年的合作情誼，更是娛樂圈難得的佳話，最近吳奇隆還將為同門35年的師兄姜育恆跨刀，在姜育恆11月18日的小巨蛋演唱會合唱新歌《心飛向你》，這也是6年沒出音樂作品的吳奇隆首次登上小巨蛋開唱。

▲吳奇隆未曝光過的寫真，透過光與影結合藝術之美。（圖／《你的青春也是我的青春》提供）
▲吳奇隆未曝光過的寫真，透過光與影結合藝術之美。（圖／《你的青春也是我的青春》提供）

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