53歲吳奇隆生日快樂！藏28年「青春肉體」首曝光 小巨蛋開唱倒數
吳奇隆今（31）日迎接53歲生日，資深攝影師潘重威籌備的攝影展《你的青春也是我的青春》，特地修復吳奇隆在25歲時的帥氣照片，從充滿力與美的性感肌肉線條，一窺他從男孩轉大人的特別時刻。好消息還有，吳奇隆11月18日將首次登上小巨蛋開唱，力挺師兄姜育恆。
記者蔡依庭／綜合報導
吳奇隆正值25歲的青春，正是從「小虎隊」單飛後必須面臨轉型的時期，經紀人苗秀麗找來潘重威掌鏡吳奇隆的個人寫真《非常激情》，也是他從男孩轉大人的正式宣告，28年後，潘重威從發霉損毀的傳統底片再度救回當初的影像，看到許多未曝光的吳奇隆特別有感，充滿力與美的性感肌肉線條，被凝結在傳統底片的感光粒子中。
潘重威憶當年說從拍小虎隊時期就發現吳奇隆很會照顧人，在現場他有十足的主導能力，還會顧著一起拍照的陳志朋、蘇有朋，而今他照顧人的能力，隨著年紀越成熟越強大，除了幕前演出依然活躍，幕後經營更是有聲有色。
他不但重組過去培植他的老東家「開麗」，還回頭禮聘過去協助他的工作夥伴一起經營公司，尤其他跟經紀人苗秀麗超過35年的合作情誼，更是娛樂圈難得的佳話，最近吳奇隆還將為同門35年的師兄姜育恆跨刀，在姜育恆11月18日的小巨蛋演唱會合唱新歌《心飛向你》，這也是6年沒出音樂作品的吳奇隆首次登上小巨蛋開唱。