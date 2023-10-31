嘉義市購物節 2位百萬油電車得主均為嘉義市民

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嘉義市長黃敏惠在頒獎典禮現場感謝「K.SWEET珠寶藝術學院」贊助特獎鑽石套鍊，展現了嘉義市用設計力帶動經濟力的設計能量，期盼讓嘉義市的高端精緻產業邁向國際！「嘉義市不動產商業同業公會」連續3年支持嘉義市購物節並贊助電動機車；「嘉義市旅館商業同業公會」連續4年支持「住宿送600嘉遊金」活動，業者們投入相當多的資源與心力支持購物節活動，大家一同刺激買氣、振興經濟，讓嘉義市更好！而今年嘉遊金發放前三名的旅宿為承億文旅-桃城茶樣子、耐斯王子大飯店、國園大飯店，今天也到場獲頒獎座。
市長黃敏惠說，嘉義市購物節邁入第4屆，在各界的用心與努力，凝聚起大大的力量，今年購物節發票登錄總金額又創下歷史新高，衝破7.5億，感謝全國民眾及在地市民的熱烈支持，帶動嘉義市國旅熱潮，以及在地業者提供最優的服務品質，將嘉義市的美食、美景與美好，讓全國民眾看見一同感受嘉義市。
活動第一大獎百萬油電休旅車兩名、特獎價值200萬鑽石套鍊以及電子支付加碼獎頭獎得主，皆於31日親自到嘉義市政府頒獎典禮領獎。大獎汽車兩名和特獎鑽石套鍊一名的得主都來自嘉義市，分別是郭小姐、郭先生和許先生。而電子支付加碼抽頭獎的得主是嘉義縣的蘇小姐，登錄一般生活消費發票獲得乙臺IPHONE 14 PRO手機。
嘉義市政府建設處長田長沛表示，今年不僅發票登錄總額創新高，雲端發票登錄總筆數也高達43萬5,539筆，比去年成長2成，購物節連續兩年開放民眾使用載具，讓抽獎變得更方便，帶動消費者一起進入減紙減碳的數位化生活。