潘若迪揪小S、陳漢典尬機車舞　點擊1個月破1341萬「終於圓夢」

「亞洲有氧天王」潘若迪出全民運動舞曲《Here We Go》，單曲MV搭配「機車舞」一上架，演藝圈一干好友隨他起舞，總共70多位藝人跟上「機車舞」旋風，小S誠意滿滿展現大長腿，舞技博得滿堂彩；Lulu(黃路梓茵)和陳漢典雙雙備受稱讚，被粉絲認可律動感很和諧，畫面超好看。57支合跳影片觀看人次，1個月突破1341萬人，相當驚人。單曲獲廣大迴響，機車舞已經收到亞洲其他國家邀約，甚至連荷蘭學生也跟著跳，他開心說：「現在我終於圓夢，成為唱跳歌手了。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 徐乃麟（左）和潘若迪合跳機車舞，被稱讚可愛。（圖／艾迪昇傳播提供）潘若迪每日在社群平台發布2則藝人跟跳影片，每則都獲得極大回響，其中演藝圈天王吳宗憲、徐乃麟最讓粉絲出乎意料，平日鮮少展現舞技的兩人，一跳立刻吸引眾路人喊「怎麼可以這麼可愛」。小S雖每次節目上都在虧潘若迪，但仍義氣相挺，露美腿熱舞。Lulu(黃路梓茵)和陳漢典則被粉絲認可律動感很和諧，畫面超好看。另外薔薔、林襄、夏語心、舒子晨、白家綺、徐凱希、張文綺等女藝人，也都各有支持者按讚。▲潘若迪推出全民運動舞曲《Here We Go》成績不俗。（圖／艾迪昇傳播提供）潘若迪為了宣傳單曲猛上電台、節目做宣傳，首次以歌手身分跑宣傳，訪問內容處處是新鮮感，有主持人除了要他分享歌曲理念，還現場考他唱功，他老神在在張口直接就唱，笑說：「我的喉嚨還是禁得起考驗的。」主持人拱他下回出抒情歌。他勤跑活動，人生第一次發唱片海報，他笑說：「我沒經驗，還以為要邊跳邊丟，想說也太高難度。」原本還擔心海報丟下去，沒人要很糗，不料海報太搶手，有小朋友搶不到，現場哭了起來，他連忙再送出一張。北韓人愛看小S節目！脫北者機場一見到廣告尖叫：超喜歡她金鐘58／陳漢典溫馨回應小S祝賀文「我先睡一下」 她神回覆5字小S抓姦驚見吳慷仁 林熙蕾《此時此刻》愛上20年閨密林心如小S「3段成人動作戲」扒光吳慷仁！激情接演內幕曝光