巷仔內／以巴戰爭、俄烏烽火　台海穩定是美中最大公約數

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在全球地緣政治上，每一個局勢變化都相互關聯，以巴衝突讓美國的拜登政府在國際舞台上多面受敵，美國的軍援和威懾力必須分散給烏克蘭、以色列；同時還要兼顧中國、北韓，在南海、台海與朝鮮半島部署，即便白宮強調美國有能力同時支持烏克蘭、以色列和印太地區的盟友，也不免會陷入四處救火的難題。
以巴衝突另外更突顯出美國面臨的外交困局，聯合國大會主張立即人道主義休戰的提案，包括美國與以色列在內，只有14國投下反對票，而包括法國在內則有壓倒性的121國投下贊成票，美國的主要盟友，包括英國、加拿大、澳洲等國則是投下棄權票，且在各自的國內政壇，棄權的決定也迅速遭到廣泛質疑與挑戰。
同情巴勒斯坦的阿拉伯國家，以及對於美國主導的國際秩序不買帳的全球南方陣營，逐漸匯聚成一股力量，甚至足以成為聯大上的「主流民意」。面對此新現狀，美國處理其他地緣政治議題時自然得更加斟酌，何況新任眾議長強生也明確與拜登唱反調，不願將援以撥款與烏克蘭和台灣包裹在一起，說明美國內部對於要投注多少資源在海外事務上，也是意見分歧。
在這樣的局勢下，美國期望台海穩定，不要再多出一個「燙手山芋」，可以說是合乎預期。
美中台三角關係：保證與威懾並存
台灣問題一直是美中關係的核心，中國外交部長王毅日前訪美會晤布林肯時，也指出中美關係的最大挑戰是「台獨」，中美雙方都在為促成11月舊金山APEC高峰會上拜習會而努力，此時為了「創造條件」，美方釋放出反台獨的訊息，替台海降溫也是情理之中。
台灣問題離不開美中台三角關係的架構，今年隨著美中關係融冰，雙方敵意螺旋情況緩解，布林肯、葉倫、雷蒙多、氣候特使凱瑞、參議院多數黨領袖舒默、加州州長紐森等人陸續訪中，美國對於台海局勢的評估逐漸轉向，CIA局長伯恩斯（William Burns）今年3月在美國國會聽證會上，就說習近平雖要求解放軍做好2027年攻打台灣的準備，但不代表中國即將侵台，相反，伯恩斯認為10年內中國犯台的機率很低。
有一些觀察人士認為，美中關係好轉，台灣可能就會成為白宮的「棄子」，但這樣的說法也是有點過於滑坡，畢竟中美之間存在著根本上的意識形態分歧，不是外交關係融冰就會改變，美國提到不支持台獨，都是在「反對單方面改變台海現狀」的脈絡底下，即便出於美國自身的利益考量，台海穩定與維持現狀也是雙軌並行，美國不會輕易放棄對於台灣的國防支持和軍援。
國際危機組織（International Crisis Group）日前發布了一份台海局勢的最新報告，報告指出台海和平倚賴美中台三方交互保證，美國保證不支持台獨、台灣保證不尋求台獨、中國保證不尋求武統。且除了三方交互保證外，還需要美國持續釋放可靠的威懾訊號，讓中國相信採取軍事手段將會給自身造成巨大風險。目前看來，美方的策略似乎符合報告中的建議，一方面表態不支持台獨、一方面仍持續給予台灣國防支持，保持對北京的威懾力。
其實，香港大學教授、當代中國與世界研究中心主任李成，日前在新加坡舉行的論壇上也強調，中美在台海開戰的機率很低，認為戰爭不符合北京的利益，北京沒有必勝的把握，且戰爭的成本太高，就算打贏了，如何治理台灣又會成為下一個難題。
就中國方面來看，美國的威懾不僅在於軍事，中國現今脆弱的經濟是否承受得起一場戰爭更是明顯的問題。另外，中國目前是全世界持有美債第二多的國家，僅次於日本，相較之下，中國持有的黃金儲備則只排在全球第六。中美一旦爆發衝突，美國能夠對中國祭出的經濟制裁，力道絕對遠遠大過美國制裁俄羅斯，足以讓北京不敢輕舉妄動。