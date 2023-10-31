萬聖節前進校園與幼兒同樂 謝文斌呼籲勤洗手遠離腸病毒
今天（31）日是西洋萬聖節，高市府教育局長謝文斌特別到高雄市中崙非營利幼兒園參與園方舉辦的「中崙寶貝奇幻大冒險」活動與學童同樂，並透過熱鬧的活動與有獎徵答宣導防範腸病毒，謝文斌也親自示範洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，呼籲小朋友們落實正確勤洗手，保護自己遠離腸病毒。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄市中崙非營利幼兒園於萬聖節當天設計了「中崙寶貝奇幻大冒險」活動，讓孩子體驗異國文化的不同，特別安排奇幻大冒險關卡，有「天羅地網我不怕、奇幻恐怖箱、蜘蛛追追追、妖怪對對碰、鬼臉疊疊樂」，透過活動激發孩子的創意裝扮也認識不同的多元文化。
裕誠幼兒園今天也歡度萬聖節，讓「爆米香」師傅帶著爆米花機進入校園，介紹並製作傳統美食米香，讓孩子們吃到健康營養的爆米花，也進行預防腸病毒的宣傳，讓小朋友與家長在歡樂的節日氛圍中仍要注意身體健康，落實正確勤洗手與保護自己遠離腸病毒。
鑑於腸病毒傳染力強，高市府教育局再次呼籲學校與家長協力合作，宣導外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，執行洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手五時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，校園落實環境清潔消毒，親師生共同防範腸病毒流行。