縣長翁章梁在議會定期會發表施政成果已讓世界看見嘉義

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中美貿易戰爆發引爆全球經濟重組，大量資金湧入台灣，配合中央大南方發展，縣府鎖定「低汙染、低耗能、低耗水與高產值」三低一高產業，讓農業縣發展與現代科技無縫接軌，打造智慧科學園區、工業4.0，同時催生無人機產業聚落，讓嘉義縣躍升為西部科技廊帶的關鍵地位，整合發展精準健康、智慧載具、智慧農業，為轉型打下基礎。
無人機產業被中央列為5+2國家戰略性產業，亞洲無人機AI創新應用研發中心匯集41個產官學研進駐，由中央成立專案辦公室，直接挹注產業發展。民雄航太園區則由中科院直接開發，讓產業開發時間縮短3～5年，從研發、製造、測試、推廣與人才培育一條龍，嘉義縣已和土耳其、法國、捷克、美、日、英等15個國家簽署相關合作MOU。
嘉義科學園區已於今年5月22日動土，預計118年12月全區開發完成。馬稠後產業園區後期坵塊均已標售完竣，其中有13家廠商已交地設廠中。水上南靖產業園區總面積79.56公頃，第一期招商釋出約6.02公頃，已有4家廠商申租7筆坵塊。中埔公館產業園區總面積67.55公頃，第一期招商釋出約5.06公頃，已有10家廠商申租19筆坵塊。
福樂安居社會住宅將提供636戶社宅，預計117年3月完工。故宮南院國寶館已於111年9月動工，正進行建築主體工程，預計115年10月完工，116年12月開館試營運。現代化屠宰場計畫總經費20億，正由農業部修正中程計畫，本案改建完成後，將提供國內原肉品重要產銷調節功能。
翁章梁強調，農業是立國根本，也是嘉義縣的基礎，因應世界趨勢、氣候變遷，縣府致力推動智慧科技農漁業，提供縣民設備資金協助，輔導農漁民投入運用，更從110年開辦「嘉義優鮮」以來，累計178店家、520項產品加入，助農漁民開拓商機，也展開「嘉義縣咖啡三部曲建置計畫」，在外銷、技術提供咖啡農協助，朝向品牌化、國際化、標準化前進。
此外，嘉義縣政府這4年半來依據科學治理、落實農工並行策略，以及全體縣民支持打拚，「農工大縣」已成為外界對嘉義縣的最新印象，儘管如此也未減緩腳步，「苦民所苦」、「質量提升」、「進步價值」做為縣政推動三大原則，將繼續推出符合民眾需求、世界潮流的政策，服務每一位縣民。