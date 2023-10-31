Klook祭台北國際旅展3大驚喜 迪士尼、環球影城買一送一
ITF台北國際旅展，將於11月3日至6日一連4天熱烈開跑，今年展覽集結全球104個國家與城市參與，號稱近6年最多，看好年底和明年旅客也將積極出遊，Klook於旅展期間將大撒600萬豪禮，並祭出3大實體旅展限定超狂驚喜，包含「天天瘋搶迪士尼、環球影城買一送一」、「SIM卡5折現買現領」、「刮刮樂抽東京商務艙來回機票」等。
記者許若茵／台北報導
Klook說明，旅展期間一連4天的整點時段，可天天到Klook攤位瘋搶好禮，包含人氣樂園香港迪士尼樂園門票買一送一、日本環球影城門票買一送一、LINE Pay 1500元折價券等大獎，讓大家優惠入袋、開心出遊，另只要購買指定SIM卡如日本和韓國4G上網Sim卡、東南亞七國上網SIM卡的特定方案，並輸入指定5折優惠碼，就可到Klook攤位兌換處直接領回家，天天限量要把握。
Klook調查發現，未來6個月每4個台灣人就有3個想去日本，旅展現場特別設置Klook刮刮樂機台，只要出示Klook App會員畫面，每人即可參加乙次且人人都有獎，獎品包含Klook旅遊金、大人小孩都愛的星巴克、哈根達斯和麥當勞優惠券，最實用的人氣飯店、租車、機場接送優惠券等，最大獎還有東京商務艙來回機票。
Klook強調，攤位不僅優惠滿滿，還有多項超殺滿額贈，像是滿100元就送迷客夏，滿6000元即贈日韓港泰新交通卡神卡5選1，滿2萬元再送日本雙電壓旅行吹風機！由於時值季節性的賞楓滑雪季節，緊接而來更是跨年與過年檔期，旅客想玩樂的心情只增不減，預期今年台北國際旅展將盛況空前，快把握機會來到Klook實體攤位玩遊戲抽大獎，並將所有國內外的旅遊所需一網打盡一次省。