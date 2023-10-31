旅遊類APP下載冠軍竟是它！台中購物節開跑5天登錄17.8億元
2023台中購物節26日起跑，短短5天登錄金額已達17.8億元，改名後的「台中通暨購物節」APP下載數也突破208萬次，攻佔APP Store 「旅遊類」排行榜第一。市長盧秀燕笑稱，現在台中人打招呼的寒喧問候，已經變成「你參加購物節了嗎」？
記者顏幸如／台中報導
台中市長盧秀燕今（31）日在市政會議中表示，去年台中購物節突破358億，比第二名的縣市還多200億，今年購物節活動從10月26日起跑，短短5天登錄金額已達17.8億元，比去年同期8.9億元多一倍。
原本的台中購物節APP改名為台中通暨購物節APP後，下載數已達208萬次，依據App Store的公開排名，台中通APP在「旅遊類」排行榜拿下第一名，日前更勇奪2023年國際資通訊獎項（WITSA ICT）的傑出公眾合作服務獎首獎。
盧秀燕指出，台中舉辦的購物節可謂全國最成功、最知名，吸引很多外縣市民眾關注。今年為更聚焦消費產業，排除「土地」與「房屋」登錄，讓中獎的小確幸更能夠分佈於全體民眾。
數位治理局長林谷隆補充表示，台中通暨購物節APP自今年優化升級以來，陸續結合市府各大型活動，包括首屆台中鍋烤節與數位局主辦的親子同樂尋寶趣活動，這次再搭配台中購物節，年底也將結合耶誕節嘉年華活動，透過一次次活動推廣，讓市政數位服務更貼近市民，歡迎民眾踴躍下載APP，可查詢https://tcpass.taichung.gov.tw/app-info/index