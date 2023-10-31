高雄輕軌幸福成圓！ 大順路口全線開放拚明年元旦後試營運
高雄輕軌大順路軌道工程已於今(31)日完成最後大順與中正、大順與河堤路此兩路口軌道舖築銜接，輕軌大順路沿線橫交路口之施工護欄撤離，並開放通行，施工團隊同仁持續努力朝11月底完成各項機電系統、車輛測試後，預計12月提報初履勘，力拚朝年底完工、明年元旦後試營運目標邁進。
記者蔡佳宏／高雄報導
高雄市政府捷運局表示，輕軌工程第一階段自102年6月工程施工以來，歷經逾10年，今完成軌道成圓最後一塊拼圖，輕軌二階路線「C24愛河之心站~C32凱旋公園站」，在輕軌施工團隊積極努力下，克服施工期間所遭遇之路口複雜管線、颱風豪雨、雨豆樹保護、周邊交通衝擊等種種困難，增派近1倍施工人力加緊趕工，同時高市府交通局、警察局、捷運局、工務局團隊互相通力分工合作下，終於在今日完成輕軌成圓之重要里程碑，大順路沿線橫交路口亦開放通行，可望大幅紓解交通壅塞情形。
捷運局進一步說明，市府評估在不大幅影響輕軌運作及維持主線順暢前提下，已規劃10處路口提供左轉功能，配合道路鋪設及標線工程作業，陸續開放提供民眾使用 。這些路口包括富民路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路以及中正路等。市府相關單位在輕軌通車後，會密切監控沿線車流變化，並適時檢討轉向管制策略，以兼顧整體系統運作效率。
捷運局表示，施工團隊持續努力不懈，朝12月提報初履勘，明年元旦後試營運目標邁進，期間還可免費搭乘。市府將謙虛傾聽市民朋友與外地旅客搭乘時的寶貴意見，讓輕軌可以更加進步、更加完善。