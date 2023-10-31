蔡英文滿意度創今年新低！美麗島民調：民眾黨好感度超越藍綠

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民調指出，經交叉分析得見雲嘉南及高屏、或國中學歷、或泛綠民眾等群超過半數滿意蔡總統執政整體表現，而男性、或新北市與桃竹苗及中彰投和基宜花東離島、或20至49歲、或高中以上學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過半數不滿意蔡總統執政表現，大致上愈年輕或學歷愈高民眾對蔡總統執政愈不滿意，中立民眾40.2%滿意蔡總統執政、48.3%不滿意。
就對行政院長陳建仁整體施政表現而言，39.6%滿意陳建仁擔任閣揆的表現（其中8.4%很滿意、31.2%還算滿意），比上月減少4.1個百分點，首度跌破4成達到就任9個月以來新低，有36.8%不滿意（其中18.5%很不滿意、18.3%有點不滿意）則比上月增加2.3個百分點，達到陳建仁就任閣揆以來新高，未明確回答有23.6%。
政黨部分，有39.3%對民進黨有好感（其中11.2%很有好感、28.1%有些好感），比上月減少3.7個百分點，47.9%對民進黨反感（其中25.3%很反感、22.6%有些反感），而比上月增加1.8個百分點，未明確回答的有12.8%。
國民黨部分，有39.0%有好感（其中6.4%很有好感、32.6%有些好感），比上月增加3.8個百分點，43.7%對國民黨反感（其中15.3%很反感、28.4%有些反感），比上月減少4.7個百分點，未明確回答有17.3%。
至於民眾黨，40.1%有好感（其中4.3%很有好感、35.8%有些好感），比上月增加3.1個百分點，34.9%對民眾黨反感（其中14.3%很反感、20.6%有些反感），則比上月減少6.5個百分點，未明確回答有25.1%。
該份民調的調查時間為10月24日到25日，由訪員進行電腦輔助電話訪問，完訪人數1070位，抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，樣本代表性與加權採用「比例估計法」，調查範圍是全國22個縣市，年滿20歲以上民眾。