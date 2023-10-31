尿急柴犬先掛門口！出來一堆人「變觀光景點」 牠傻眼：誰能救我
柴犬的萌你看得見！走在路上如果看到有人牽著柴犬時，愛狗狗的你會不會多看一眼呢？如果會！更不用說掛在廁所門口的柴柴了吧？近日一名飼主帶愛狗柴出門，結果因為尿急，所以先把狗狗裝進包包裡掛在手把上，沒想到瞬間讓自家狗狗變成「觀光景點」，被一群陌生人圍攻狂拍，畫面曝光笑翻不少人。
記者張嘉哲/綜合報導
小紅書帳號「逆子loki」日前發文，表示自己有天帶著4歲大的柴柴loki出門，過程中自己非常想要上廁所，所以想到一招，把loki先放進包包裡面，然後暫時掛放在廁所旁邊的大門門把上，這樣狗狗就不會亂跑，上完廁所出來再相逢。
不過當飼主上完廁所出來之後，卻發現相當荒謬的事，自己掛在門把上的柴柴loki人氣爆棚，身邊多了許多小姊姊、小哥哥在幫柴柴拍照，各個拿起手機有說有笑，現場直接變成打卡景點，loki眼神則是不知道應該望向哪裡，四處張望，彷彿在說「誰可以救我啊」！
逗趣的畫面曝光後，不少網友紛紛回應「喔天啊！如果是我看到我也會去拍耶，太可愛」、「好可愛！我愛柴柴」、「太可愛了，我看到的話我也會過去拍」、「柴柴真的沒有人不喜歡的，尤其是在廁所前面的柴柴很難得www」、「我愛柴！太可愛了呀」。