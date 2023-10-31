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燦星推「樂齡補助」最高折8000元　日韓泰越2萬有找

▲燦星旅遊推出旅展限定優惠，遊日本、韓國、泰國、越南皆2萬有找。（圖／燦星旅遊提供）
▲燦星旅遊推出旅展限定優惠，遊日本、韓國、泰國、越南皆2萬有找。（圖／燦星旅遊提供）

記者許若茵／台北報導

燦星旅遊推出旅展限定優惠，遊日本、韓國、泰國、越南皆2萬有找，不論是想往北參加滑雪體驗，還是想前往東南亞避寒都有豐富選擇，此外，還有針對樂齡補助回饋方案，滿50歲可享受每房5000元的補助，最高補助每房8000元。

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燦星以五大元素設計，包含雪景、溫泉、吃到飽、交通、活動體驗，推出4日到6日行程，像是「四國高知溫泉饗宴＋草莓吃到飽」每人40900元起、「北陸名松雙溫泉＋螃蟹燒烤放題」每人62900元起、「東北藏王樹冰＋銀山溫泉＋由利高原鐵道」每人56900元起、「九州動物園＋湯布院金鱗湖 溫泉＋三大蟹放題」每人65900元起、「北海道破冰船＋三溫泉」59900元起。另外，寒假想往樂園遊玩的旅客，也推出「大阪環球行程」每人52900元起。「韓國雪場滑雪5日」29900元起。

想往東南亞避寒，推出「泰國搭長榮航空，全程五星無購物5+1日」，每人39900元起、「中越全程五星5日」，每人43900元起、「峇里島豪華度假5日」，每人59900元起。

燦星旅遊也公布旅展限定優惠，「四國賞楓趣 螃蟹吃到飽4日」每人18900元起、「四國絕景星空溫泉4日」每人19900元起。韓國旅遊同行第二人再折2000，「韓國戲雪＋樂園5日」每人16900元起、「釜山5日」每人15900元起、「濟州島4日」每人10900元起。東南亞超高CP值「五星曼谷芭達雅，長頸鹿餵食秀，無購物5+1日」每人16888元起、「北越下龍灣，無購物日」19900元起。除了一口價，還有限量下殺搶購，「關西大阪環球影城4日」每人18900元起，5日每人23900元起。

韓國滑雪主題，行程除了在雪場戲雪外，外加樂天世界與愛寶樂園，每人只要16900元起。1/6~1/28是鱒魚冰雪節，是韓國冬季最有趣的慶典，燦星推出以「慶典＋滑雪＋樂園」5日，包括入住1晚度假村，不進人蔘/保肝，每人22900元起，韓國旅遊行程CP值高，報名同行第二人再折2000。

日本每年12-3月是滑雪旺季，燦星東北嚴選SKI IN/SKI OUT雪場飯店，走出飯店就是雪場！滑雪＋住滑雪飯店＋吃美食＋泡湯讓您的滑雪假期更加分。每團都有隨團教練，4-6人小班教學，費用含滑雪器材租借及纜車車票，雪場飯店住宿加每日早、晚餐，若不需要專業教練指導，每人可減4500元。

燦星旅遊提供獨家包機直飛日本高知與東北秋田，讓您從高知遊四國，秋田玩東北。推出「四國賞楓螃蟹吃到飽」4日，每人18900元起、「冬趣四國」溫泉X石鎚山霧冰X戲雪X草莓吃到飽4日，每人19900元起，還有【高知城光點燈祭】，只有冬天才能體驗的藝術高知的慶典，舉辦期間：12月1日～2024年1月14日，另外針對樂齡補助回饋方案，滿50歲可享受每房5000元的補助，最高補助每房8000元，讓您在美麗的高知盡情享受。

遊秋田，萬元旅遊金大放送，行程班排秋田人氣必去景點，有橫手雪屋體驗、內陸鐵道、奧入瀨溪流、男鹿半島、秋田犬之里、名湯雙溫泉、烤米棒DIY、燒肉吃到飽4日，每人23900元起。2人報名發2000旅遊金、4人以上發5000旅遊金，最高6人以上發1萬旅遊金。

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