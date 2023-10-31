藍白共打！林家興跨區聲援蔡壁如　批蔡其昌淪立院橡皮圖章

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林家興表示，現在面臨了關鍵的憲政時刻，如何終結民主獨裁，明年在野政黨團結成為執政大聯盟，啟動臺灣第三波民主改革，這是非常重要的，而執政黨的民主獨裁，實際案例就是蔡其昌，因為顏色不同就黨同伐異，反對地方建設。
林家興指出，如台中捷運藍線被中央卡關前後加起來近千天，蔡其昌竟稱是因為盧市府行政怠惰甩鍋中央；台中只分到228億的前瞻預算，反觀高雄分到1200多億，民進黨完全是看顏色大小眼，臺中市人口全台第二，只有200多億，高雄人口比臺中少，卻拿到1200億，蔡其昌說，不是中央卡，是你考卷送上來沒有寫，但是事實真相是台中的前瞻計畫被中央卡關，蔡其昌在立法院可曾為捷運藍線說話？台中市長盧秀燕多次拜託中央別再卡台中，但是蔡其昌台中第一選區海線力挺了四屆的立法委員，卻沒有為台中發聲，只顧著打盧秀燕、只顧著打在野黨，這種「黨意代表」而不是民意代表，應該盡早讓它下架！
林家興指出，更過分的是，蔡其昌連立委基本職責都沒做好，地方議員候選人鄭伯齊去年就質疑蔡過去任內零提案也幾乎零質詢，立委一年拿納稅人的薪水約千萬，蔡其昌六年零提案就爽賺6000萬，根據公督盟資料顯示，過去六年所有會期他的法案與預算審查全部都是0%，執行率也都是0%，反而院會出席率很高，就是說他到了簽名就跑掉了，沒有履行任何立委應盡的義務。去年醜事被踢爆後，蔡其昌今年突然很認真，現在的這個會期，他開始會出現、會講話了，但是過去六年在做甚麼？不要選舉到了才來扮小丑、臨時抱佛腳，想要補寫空白考卷，台中民眾絕不買單，海線應該換新菜，這種坐領乾薪、尸位素餐的舊菜已經餿了，應該讓新菜上場。
楊智伃指出，蔡其昌不僅作為立法院副院長與立法委員，還有另一身份是中華職棒會長，結果去年卻讓棒球變成政治秀，包括蔡英文、蔡其昌、時任新竹市長林智堅與時任新竹市長候選人沈慧虹等政客排排站開心開箱12億新竹棒球場，彷彿是四台市政收割機要來收割，結果球員卻無辜地受傷，不管從座位、廁所到草皮，通通都不合格。棒球迷非常生氣，質疑為何中職會長能容許沒有完成驗收的球場舉辦職棒賽事？
楊智伃表示，蔡其昌曾提議臺中的國慶焰火要在清泉崗施放，但清泉崗是軍用機場，怎可放國慶焰火？那是國軍的軍用基地，難道要讓機密設施對外開放被看光光？何況清泉崗是中台灣700萬人唯一的客貨空港，難道要因為國慶焰火的前後準備工作，讓空港暫停3天嗎？第三，焰火很危險，何況是軍用基地，裡面有油庫，難道希望焰火發生意外把整個台中炸掉嗎？他不僅想洩露國防機密設施，又想要炸台中，是不是要懷疑蔡其昌也是中共同路人？
林寬裕強調，可以用一個標準來檢驗自己選區的立委，如果跟執政黨同黨，例如蔡其昌委員在台中第一選區，他在立法院有沒有通過哪條法案或提過哪個質詢，讓行政院覺得為難？立法權從來沒有挑戰行政權，這就是所謂的民主獨裁，因為其監督功能完全喪失。因此，在2024的總統跟立委大選中，要呼籲大家在立委選舉中一定要投給國民黨或國民黨認同的候選人，他們才會充分發揮監督權。