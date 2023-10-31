三寶出沒賣場停車場！倒車兩度擦撞車格內賓士車 肇事車主竟落跑
高雄鳳山區大潤發賣場停車場內，有民眾發現30日晚間6時許，有一輛白色休旅車駕駛，在準備倒車入庫停車過程中，兩度擦撞已停妥在隔壁車格的賓士車，沒想到肇事的休旅車駕駛，非但沒有停車查看，見停車不成，便逕自離去，讓網友相當傻眼，並把影片PO上網，對此，鳳山分局警方表示，目前尚未接獲報案，但因私人停車場不在道路範圍內不算肇逃，因此本案財損為民事侵權案件，民眾仍可向對方請求民事損害賠償。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，事發於30日晚間6時11分左右，當時有名汽車駕駛，正在高雄鳳山區大潤發賣場的二樓停車場，等待前方一輛白色休旅車停車，沒想到卻行車記錄器卻意外錄下白色休旅車駕駛倒車不慎，兩度擦撞停在車格的賓士車，目擊的車主一開始先被其技術笑倒，最後見肇事車主居然在擦撞賓士車後，直接放棄停車，當下離開停車場後傻眼喊「他真的要跑了，這樣不行喔」。
影片一出，引來網友熱烈討論，紛紛表示「太扯了」、「這種技術？」、「車道很寬還可以開成這樣」；對此，轄區鳳山分局文山派出所表示，因該事故地點為停車場不屬道路範圍，因此車輛碰撞非屬交通事故，也未涉刑法肇事逃逸，本案造成財損為民事侵權案件，民眾仍可向對方請求損害賠償。